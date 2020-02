Après la décision, hier soir du Ministère de l’Education et de l’enseignement supérieur, de suspendre pendant une semaine au moins, jusqu’à 8 mars prochain, l’ouverture des crèches, écoles et universités, en raison de l’épidémie possible de coronavirus au Liban, les universités avancent en ordre de bataille dispersées par rapport à cette circulaire.

Ainsi, si l’Université Libanaise ou encore l’USEK et l’Université St Joseph ont indiqué suspendre les cours et les examens, d’autres comme l’American University of Beyrouth (AUB) ont décidé de garder leurs portes ouvertes, selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’institution.