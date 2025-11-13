Défendre le rapport non conditionné.

- Advertisement -

Il est désolant de constater l’acharnement des uns à défendre des points et des étapes alors que de multiples formes de misères et de dysfonctionnements prévalent sur tant de scènes. Le répétitif va gravement occulter la démarche évolutive . Elle installe des témoignages vécus et non seulement des points semblables.

Voici ce qu’un père énonce au sujet de l’impact sociétal et de son nouveau rôle de consultant en hauts lieux : » Les connotations formelles ont initié mon parcours dès le plus jeune âge. Il fallait plaire aux aînés pour être reconnu, apprécié, félicité, pris pour exemple et devenir la référence à suivre.

Cependant, en correspondant aux critères des parents j’ai renforcé des regards issus de leurs choix mais rarement de ma différence. L’essentiel de tant de responsables persiste pour correspondre à ce qu’on attendent de leurs fonctions.

Néanmoins, je veux faire transparaître des options qui relèvent de mes convictions, même si elles sont considérées comme inattendues ou peu opportunes. Nous sollicitons que les gens épuisés doivent être malgré tout raisonnables et patients pour devoir survivre en silence en attendant de meilleurs jours . J’ai décidé de mettre en chantier des débats fonctionnels où les personnes souffrantes d »angoisses sévères et existentielles peuvent se porter volontaires pour initier des rôles et non des décideurs en famille, à l’école et en société alors que les enfants et les adultes font déjà de leur mieux pour préserver des objectifs vitaux au quotidien.

Que de fausses et prétendues impuissances demeurent distantes des urgences citoyennes ! Les plaintes seront discutées pour être gérées avec une marge d’indépendance sociétale plus large . Les rapports politiques convenus pour les uns demeurent controversés pour d’autres. En clamant » faire ce qu’on peut » la logique provisoire reste entretenue.

Au delà du poste représenté je vais prendre en considération tout parcours mental et émotionnel responsabilisant afin que chacun puisse participer de façon délibérée pour favoriser un meilleur parcours vers une citoyenneté effective. Le vrai défit pour un parent et/ou un responsable attentifs à la réaction d’un autre est de reconnaître sérieusement les éléments d’une revendication sans se suffire d’un quelconque pouvoir mais de la validité du rapport non conditionné . »

Joe Acoury