Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le directeur général de l’Autorité des marchés publics Jean Elliyeh a réaffirmé sa volonté de faire appliquer la loi en dépit de la campagne de dénigrement qui le cible personnellement.

Dans un communiqué publié par son bureau, le directeur général de l’Autorité des marchés publics, M.Jean Elliyeh a dénoncé « la campagne de dénigrement orchestrée par une partie connue dans le but de faire diversion à ses contraventions financières et ses violations des lois et d’influencer le travail de l’Autorité »

Il a par ailleurs réaffirmé sa détermination à appliquer la loi sur les marchés publics à toutes les entités qui y sont soumis de par la loi sans exception à part celles prévues par la loi.