Dans un communiqué, le Groupe international de soutien au Liban a appelé le gouvernement libanais à l’adoption rapide de mesures destinées à faire face à la crise actuelle, un jour après l’obtention du vote de confiance devant le parlement.

Pour rappel, ce groupe est composé des Nations Unies, des gouvernements de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que de l’Union européenne et de la Ligue arabe.

Il s’agit, selon lui, d’acter pour regagner la confiance du peuple libanais et celle de la communauté internationale et débloquer la future assistance internationale au Liban. Ainsi, le Groupe international appelle les partis et les dirigeants politiques à mettre en oeuvre sans tarder les réformes économiques répondant aux demandes des libanais.

Cependant, le groupe rappelle que le Liban ne pourra bénéficier du soutien financier que lorsqu’il débutera la prise des décisions nécessaires à restaurer la situation économiques et financières, notamment dans le secteur de l’électricité publique. Il s’agira également de lutter contre la corruption d’une part et d’autre part contre l’évasion fiscale.