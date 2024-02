FactCheck: la carte grise permet-elle de localiser un véhicule au Liban

Publicité

Les réseaux sociaux s’agitent au Liban, certains accusant l’état de les pister. En cause, la présence d’un rectangle se révélant à travers les lumières dans les cartes grises des véhicules et qui serait un dispositif de localisation selon eux.

Cependant, il s’agirait plutôt d’une puce de type NFC ou Near Field Communication (communication en champ proche en français), qui est une puce radio miniature qui permet l’échange de données sans fil à courte portée (environ 10 cm), une distance loin de permettre de localiser ces personnes.

Comment ça fonctionne ?

La puce NFC utilise la technologie d’induction électromagnétique pour communiquer avec d’autres appareils compatibles NFC.

Deux modes de communication sont possibles :

Utilisations de la technologie NFC:

Avantages de la technologie NFC:

Où trouver des puces NFC ?

En résumé, la technologie NFC est une technologie de communication sans fil à courte portée qui est utilisée pour une variété d’applications, notamment le paiement sans contact, le contrôle d’accès et le partage de données.

Si cette puce ne sert effectivement pas à espionner les libanais, , il existe également des preuves que le gouvernement libanais utilise des technologies de surveillance pour surveiller ses citoyens mais par d’autres procédés.

Le gouvernement libanais nie qu’il espionne sa population tout en affirmant que les technologies de surveillance sont utilisées pour lutter contre le terrorisme et la criminalité.

