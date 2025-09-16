Former 2800 enseignants à l’intelligence artificielle :un défi relevé par l’AUF au Moyen-Orient

- Advertisement -

Beyrouth, le 15 septembre 2025 – L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a lancé officiellement le 11 septembre 2025 le projet « Soutien à l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient », en organisant en ligne la première réunion de son Comité de pilotage.

Entièrement financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE, France), ce projet vise à accompagner 12 universités d’Égypte, du Liban et de Palestine dans une intégration raisonnée, éthique et performante de l’intelligence artificielle (IA) à des fins pédagogiques. Il ambitionne de renforcer la compétitivité et la résilience des établissements bénéficiaires, tout en améliorant l’employabilité des étudiants grâce à une meilleure préparation aux métiers de demain fortement transformés par les outils d’IA générative.

La réunion du Comité de pilotage, ouverte par le MEAE et le Directeur de l’AUF Moyen-Orient, a réuni les représentants des universités bénéficiaires du projet ainsi que les représentants des postes diplomatiques français dans les pays concernés. Elle a permis de présenter les objectifs stratégiques du projet, de partager le plan d’action et de préciser les engagements attendus des établissements bénéficiaires. Les échanges ont également porté sur les prochaines étapes de mise en œuvre, en particulier la formation des enseignants référents et la création de Learning Labs.

Cette rencontre marque une étape clé dans le lancement opérationnel du projet et témoigne de la volonté partagée des partenaires de favoriser une intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur au Moyen-Orient, en cohérence avec les normes internationales. Le projet, qui sera conduit par l’AUF sur 15 mois à un rythme soutenu, ambitionne la formation d’environ 2800 enseignants universitaires.

Il comporte également une dimension prospective visant à anticiper la nécessaire révision de cursus universitaires dans les formations conduisant aux métiers répandus sur le marché du travail dans les 3 pays et qui sont ou seront fortement impactés par l’irruption des outils d’IA générative.

Les universités bénéficiaires du projet :

Liban : Université Libanaise (UL) ; Conservatoire national des arts et métiers (CNAM Liban) ; Université Antonine ; Université Notre Dame (NDU) ; Université Al Kafaat ; Université La Sagesse (ULS)

Égypte : Université Française d’Égypte (UFE), Université internationale d’Al-Alamein et Université d’Alexandrie ;

Palestine: Université An Najah et Université Birzeit.