Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des quot;Forces Libanaisesquot; (FL), Samir Geagea, a reccedil;u mercredi agrave; Meerab, la coordonnatrice speacute;ciale des Nations unies pour le Liban, Joanna Wronecka, avant le deacute;part de cette derniegrave;re pour New York, ougrave; elle preacute;sentera son rapport annuel sur la reacute;solution 1701 au Conseil de seacute;curiteacute; de lrsquo;ONU.

Le chef des FL a exhorteacute; le secreacute;taire geacute;neacute;ral des Nations Unies et le commandement de la FINUL , via la responsable onusienne, de laquo; rendre une deacute;cision explicite et deacute;cisive sur l#39;eacute;pineuse question de la frontiegrave;re sud, eacute;tant donneacute; qu#39;elle est la seule partie capable de reacute;soudre cette questionnbsp;raquo;.

Par ailleurs, il a eacute;voqueacute; le quot;dossier preacute;sidentiel non reacute;soluquot;, en preacute;cisant que quot;la seule solution reacute;side dans l#39;eacute;lection d#39;un nouveau preacute;sident pour le Liban, capable de remodeler le pouvoir et ainsi d#39;avancer vers la reacute;forme et de reacute;soudre tous les problegrave;mes en suspensquot;.

Il a informeacute; la coordonnatrice denbsp; lrsquo;ONU de quot;l#39;attachement de lrsquo;opposition au dialogue selon la forme qu#39;elle proposenbsp;raquo;, soulignant quot;la neacute;cessiteacute; pour cette eacute;quipe d#39;abandonner sa politique d#39;obstruction, drsquo;aller au Parlement, et ne pas en sortir avant l#39;eacute;lection du futur preacute;sident tant attendunbsp;raquo;.

=======N.A.