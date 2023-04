Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – HORECA Liban, la réunion annuelle des affaires du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, a lancé sa 27ème édition le mardi 25 avril 2023 au Seaside Arena, Beyrouth, sous le patronage et en la présence effective de son Excellence M. Walid Nassar, Ministre du Tourisme au Liban.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de nombreux ministres, ambassadeurs, présidents d’associations, acteurs clés de l’industrie, ainsi que des représentants des médias. Durant l’événement, le ministre et HORECA honorèrent des chefs libanais, en guise de reconnaissance de leurs efforts de représentation du Liban à travers le monde.

L’événement est organisé cette année sous le thème “Connectez-vous. Soyez inspiré. Explorez”. Etalé sur quatre jours, jusqu’au vendredi 28 avril, l’événement permettra à ses visiteurs de découvrir 160 marques libanaises et internationales, de rencontrer des milliers de professionnels, ainsi que plus de 100 experts du monde de l’hôtellerie et de la restauration, parmi lesquels plusieurs sont venus de l’étranger.

Dans le même ordre d’idées, plus de 30 acheteurs internationaux ont été invités à assister à l’événement, afin de découvrir les produits libanais, établir des relations commerciales avec des partenaires locaux et promouvoir l’industrie libanaise dans le monde entier. À ce titre, HORECA a collaboré avec l’Association des Industriels Libanais (ALI) en vue de renforcer les exportations libanaises et d’assurer leur promotion de manière efficace et à grande échelle à l’étranger.

Le premier jour de l’événement a été marqué par une série de discussions intitulées « HORECA Talks ». Ces panels visent à aborder les sujets d’actualité liés à l’industrie, comme le tourisme, la durabilité, les défis du marché, ainsi que les opportunités. Dans ce contexte, le ministre libanais de l’Industrie M. George Boujikian prendra la parole sur le sujet de la journée nationale de la sécurité alimentaire. Les ministres du Tourisme et de l’Agriculture quant à eux participeront à d’autres panels et discussions.

En sus de ce qui précède, le programme “HORECA Theatre” comptera des activités culinaires avec des chefs renommés du Liban et de l’étranger, alors que “HORECA Innovations” présentera plusieurs nouveaux produits et alternatives aux importations, produits par des marques locales.

De plus, un nombre considérable de chefs reconnus et récompensés mondialement assisteront à l’événement, notamment le chef étoilé Michelin Alan Geaam venant de Paris, le chef libanais Antoine Bachour venant de New York, et le chef libanais Phillipe El Khoury venant du Royaume-Uni.

Les visiteurs d’HORECA pourront assister aux célèbres compétitions organisées dans le cadre de “HORECA Stage”, notamment les compétitions « Lebanese Bartenders », « Coffee in Good Spirits », « Latte Art » et « Junior Chef Competition », tout en participant des formations et cours culinaires seront animés par des chefs célèbres.

Mme Joumana Dammous-Saleme, Directrice Générale de Hospitality Services et Organisatrice d’HORECA, exprima son enthousiasme, en indiquant que « nous avons travaillé dur afin d’organiser cette édition et de célébrer l’essence de l’hôtellerie libanaise basée sur notre agilité, créativité, travail et sur volonté de vivre. Nous souhaitons honorer les réalisations de nos collègues, ainsi que notre détermination à réimaginer l’industrie du futur. Nous pouvons accomplir énormément, lorsqu’on avance ensemble ».

