ANI – Google a annonceacute;, ce jeudi 13 juillet,nbsp;le lancement de Bard, son outil d#39;intelligence artificiellenbsp;concurrent agrave; ChatGPT, dans une cinquantaine de nouveaux pays dont l#39;Union europeacute;enne et le Breacute;sil, jusqu#39;ici eacute;viteacute;s pour des raisons de reacute;glementation.

quot;Bard est maintenant disponible dans la plupart des pays du monde et dans les langues les plus parleacute;esquot;, a indiqueacute; dans un post de blog le geacute;ant ameacute;ricain, qui avait preacute;senteacute; en feacute;vrier cet outil pour reacute;pondre agrave; ChatGPT, le logiciel phare d#39;OpenAInbsp;financeacute; principalement par Microsoft. quot;Nous avons collaboreacute; de maniegrave;re proactive avec des experts, des deacute;cideurs et des reacute;gulateurs pour mener cette expansionquot;, a preacute;ciseacute; Google.

Le lancement retardeacute; de Bard dans l#39;UE avait eacute;teacute; interpreacute;teacute; comme une preacute;caution de Google face agrave; la volonteacute; de Bruxelles de reacute;guler les algorithmes d#39;intelligence artificielle, qui suscitent de nombreuses craintes en matiegrave;re de vie priveacute;e, de deacute;sinformation ou de respect de la proprieacute;teacute; intellectuelle. Au Breacute;sil, Alphabet (la socieacute;teacute; megrave;re de Google) avait lanceacute; au printemps une campagne de communication contre un projet de reacute;gulation des contenus sur internet.

Trilingue jusqu#39;ici (anglais, japonais et coreacute;en), Bard pourra deacute;sormais s#39;exprimer dans une quarantaine de langues dont l#39;arabe, l#39;allemand, le chinois, l#39;espagnol, le franccedil;ais et l#39;hindi, selon Google. Il pourra eacute;galement eacute;noncer ses reacute;ponses agrave; l#39;oral, adapter le style de ses reacute;ponses dans un langage professionnel ou informel, ou extraire des informations agrave; partir d#39;une image. Enfin, il sera possible de poursuivre d#39;anciennes conversations avec l#39;intelligence artificielle, une fonctionnaliteacute; deacute;jagrave; disponible sur ChatGPT.

La guerre Google-Microsoft

Les robots conversationnels, preacute;senteacute;s comme une alternative agrave; la recherche en ligne traditionnelle, ont connunbsp;un succegrave;s fulgurant depuis la sortie de ChatGPTnbsp;en novembre 2022. Celui-ci est mecirc;me inteacute;greacute; au moteur de recherche Bing et agrave; d#39;autres outils du geacute;ant ameacute;ricain Microsoft, qui finance la start-up californienne.

Pour rester dans la course, Google a ducirc; acceacute;leacute;rernbsp;ses propres annonces dans l#39;IA. Son patron Sundar Pichai a annonceacute; en mai des nouvelles fonctionnaliteacute;s pour le moteur de recherche et pour la suite de services en ligne (Maps, Gmail, Docs), permettant aux utilisateurs d#39;eacute;changer directement avec le modegrave;le de langage de la firme, baptiseacute; PaLM 2. Les deux concurrents rivalisent agrave; coup d#39;annonces dans un but afficheacute; : que leurs plateformes doteacute;es de l#39;IA geacute;neacute;rative deviennent les assistants personnels privileacute;gieacute;s des utilisateurs.