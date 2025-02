Durant bien des années, la fête de Saint Valentin au Liban a été occultée par la commémoration de l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri. Cependant, voila qu’elle revient en force.

La Saint-Valentin, également connue sous le nom de fête des amoureux, est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, y compris au Liban. Cette fête, qui a lieu le 14 février de chaque année, est l’occasion pour les couples de célébrer leur amour et de se faire des cadeaux. Au Liban, la Saint-Valentin est une fête très populaire et est célébrée de manière unique. Cet article explore comment la Saint-Valentin est célébrée au Liban, en mettant en lumière les traditions, les coutumes et les particularités de cette fête dans ce pays.

Publicité

Historique de la Saint-Valentin au Liban

La Saint-Valentin est une fête qui a des racines profondes dans l’histoire. Bien qu’elle soit souvent associée à l’Occident, cette fête a également trouvé sa place au Liban. La célébration de la Saint-Valentin au Liban remonte à plusieurs décennies, et elle a évolué au fil du temps pour devenir une partie intégrante de la culture libanaise.

Traditions de la Saint-Valentin au Liban

La Saint-Valentin au Liban est célébrée de manière similaire à d’autres pays, mais avec quelques particularités locales. Voici quelques-unes des traditions les plus courantes :

Échange de cadeaux : Comme dans de nombreux autres pays, l’échange de cadeaux est une tradition courante de la Saint-Valentin au Liban. Les cadeaux les plus populaires sont les fleurs, les chocolats et les bijoux.

Comme dans de nombreux autres pays, l’échange de cadeaux est une tradition courante de la Saint-Valentin au Liban. Les cadeaux les plus populaires sont les fleurs, les chocolats et les bijoux. Dîners romantiques : Les couples libanais aiment célébrer la Saint-Valentin en dînant dans des restaurants romantiques. Beaucoup de restaurants proposent des menus spéciaux pour l’occasion.

Les couples libanais aiment célébrer la Saint-Valentin en dînant dans des restaurants romantiques. Beaucoup de restaurants proposent des menus spéciaux pour l’occasion. Cartes de Saint-Valentin : L’envoi de cartes de Saint-Valentin est également une tradition populaire. Ces cartes sont souvent accompagnées de messages d’amour et de poèmes romantiques.

La Saint-Valentin et l’économie libanaise

La Saint-Valentin a un impact significatif sur l’économie libanaise. Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce de Beyrouth, les Libanais dépensent en moyenne 50 millions de dollars pour la Saint-Valentin chaque année, cela en dépit de la crise actuelle. Les secteurs qui bénéficient le plus de cette fête sont le commerce de détail, la restauration et l’hôtellerie.

La Saint-Valentin dans le contexte social libanais

La Saint-Valentin au Liban n’est pas seulement une fête commerciale, elle a également une dimension sociale importante. Elle est souvent l’occasion pour les couples de réaffirmer leur amour et leur engagement l’un envers l’autre. De plus, la Saint-Valentin est également célébrée par les amis et les membres de la famille, ce qui renforce les liens sociaux.

La Saint-Valentin au Liban est une fête qui a une signification profonde pour les Libanais. Elle est non seulement une occasion de célébrer l’amour et l’amitié, mais elle a également un impact économique significatif. Malgré les défis auxquels le pays est confronté, la Saint-Valentin reste une tradition chère au cœur des Libanais.