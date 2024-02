Dans un contexte marqué par le conflit entre Israël et le Hamas en 2023, le rapport du Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ) révèle une réalité alarmante : plus des trois quarts des 99 journalistes et travailleurs des médias tués à travers le monde l’ont été dans ce cadre spécifique, soulignant l’extrême danger auquel sont confrontés les reporters sur le terrain. Parmi ces victimes, la majorité sont palestiniennes, accompagnées de quelques Libanais et Israéliens, ce qui représente un bilan plus lourd que celui enregistré dans un seul pays sur une année entière. La Fédération Internationale des Journalistes corrobore cette sombre statistique en indiquant qu’un journaliste de Gaza sur dix a été tué, malgré les protections internationales normalement accordées aux travailleurs des médias.

Jodie Ginsberg, directrice générale du CPJ, insiste sur la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces actes et de protéger le droit du public à l’information. Elle souligne que chaque journaliste tué représente une perte pour notre compréhension globale du monde. Ce rapport intervient dans un contexte où Israël annonce une incursion à Rafah, augmentant les craintes pour la sécurité des civils et des journalistes dans la région. Le nombre de victimes palestiniennes dépasse largement les 28 000 depuis le début de la riposte israélienne à une attaque du Hamas, illustrant l’ampleur de la crise humanitaire.

Les défenseurs de la liberté de presse, dont le CPJ, appellent à une protection renforcée des journalistes, mettant en avant leur rôle essentiel dans la documentation de la guerre. Azmat Khan, journaliste américaine et lauréate du Prix Pulitzer, témoigne de la situation particulièrement dangereuse mais robuste de l’environnement médiatique à Gaza, façonné par des années d’investissement dans la formation de journalistes locaux. Contrairement à d’autres conflits, la couverture de la bande de Gaza repose largement sur ces reporters locaux, en raison des restrictions imposées aux médias étrangers, ce qui leur confère un rôle crucial mais les expose à un risque accru.

La narration des événements par ces journalistes est essentielle, mais elle se heurte à des défis considérables, tels que la survie dans des conditions de guerre et les restrictions d’accès aux ressources. Les réseaux sociaux jouent un rôle temporaire important dans la diffusion de leur travail, bien que cela pose des problèmes de documentation et d’archivage à long terme. La dépendance à l’égard des journalistes locaux, souvent des travailleurs contractuels ou des pigistes, soulève des inquiétudes quant à leur sécurité, surtout face à des accusations de ciblage par les Forces de Défense Israéliennes.

Le rapport du CPJ met en lumière des cas spécifiques de journalistes tués dans des attaques ciblées, avec des accusations controversées de leur implication dans des activités terroristes, accusations démenties par leurs proches et employeurs. Ce contexte renforce les appels à une meilleure protection des journalistes et à une responsabilisation pour les violences commises contre eux, dans un effort de préserver la liberté de presse et le droit à l’information dans des situations de conflit.