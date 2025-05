La masse monétaire M2 au Liban progresse de 20,5 % au premier trimestre 2025, portée par les dépôts en devises et l’expansion de la liquidité bancaire

- Advertisement -

Croissance accélérée de la masse monétaire

La masse monétaire M2 au Liban a enregistré une augmentation significative de 20,5 % au premier trimestre 2025par rapport à la même période en 2024. Selon les données consolidées de la Banque du Liban (BdL), M2 s’élève désormais à 308 742 milliards de livres libanaises (LBP), soit environ 3,45 milliards USD au taux parallèle moyen du trimestre. Cette croissance est attribuée à la hausse continue des dépôts à vue en devises étrangères et à la monétisation de certains passifs bancaires en livres.

Définition et composition des agrégats monétaires

Les agrégats monétaires sont des indicateurs utilisés pour mesurer la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Plus l’agrégat est large, plus il inclut de formes de liquidité moins immédiatement disponibles. Voici leur décomposition selon les normes utilisées par la Banque du Liban :

M1 : comprend la monnaie fiduciaire en circulation (billets et pièces) et les dépôts à vue en LBP . Il mesure la monnaie immédiatement disponible pour les transactions.

: comprend la monnaie fiduciaire en circulation (billets et pièces) et les . Il mesure la pour les transactions. M2 : inclut M1 + dépôts à terme et d’épargne en LBP . C’est l’agrégat standard de suivi de la masse monétaire domestique.

: inclut M1 + . C’est l’agrégat standard de suivi de la masse monétaire domestique. M3 : M2 + dépôts en devises étrangères dans les banques résidentes. Il intègre la dimension bi-monétaire de l’économie libanaise.

: M2 + dans les banques résidentes. Il intègre la dimension bi-monétaire de l’économie libanaise. M4 : M3 + certificats de dépôt, bons du Trésor et autres instruments quasi-monétaires détenus par le public non bancaire.

L’agrégat M2 est souvent utilisé par les économistes pour estimer l’ampleur de la liquidité disponible dans l’économie nationale, à la fois pour la consommation et pour l’investissement.

Analyse des composantes de M2

L’augmentation de M2 provient à 72 % de la croissance des dépôts à terme en LBP, qui atteignent 204 631 milliards LBP (+23 %). Les dépôts à vue en LBP enregistrent une hausse plus modérée de 15 %, totalisant 104 111 milliards LBP. Cette dynamique traduit un retour partiel de la confiance dans le système bancaire en livres, bien que la dollarisation demeure largement dominante dans les comportements des épargnants.

Dollarisation toujours élevée

La part des dépôts en devises étrangères, non incluse directement dans M2 mais constitutive de M3, demeure prépondérante. Le total des dépôts en devises a crû de 5,9 % sur la période, atteignant 66,3 milliards USD. Cette forte dollarisation limite l’efficacité de la politique monétaire domestique, car elle réduit l’impact des instruments classiques de régulation par la Banque centrale. En parallèle, la quasi-absence de crédit bancaire empêche une transformation effective des dépôts en investissement productif.

Encadré – Évolution des agrégats monétaires (en milliards LBP)

Agrégat T1 2024 T1 2025 Variation % M1 159 860 176 591 +10,5 % M2 256 130 308 742 +20,5 % M3 (en USD) 61,3 Mds USD 66,3 Mds USD +8,2 % M4 (estimation) N/A 430 000 env. —

Source : Banque du Liban, Byblos Research

Expansion monétaire sans transmission réelle

Malgré cette croissance nominale importante, la transmission monétaire reste largement bloquée. Les taux d’intérêt sur les dépôts sont quasi nuls en livres et très faibles en devises. Les banques conservent une posture prudente, voire d’hibernation, évitant de transformer les dépôts en crédits nouveaux. Le multiplicateur monétaire, c’est-à-dire la capacité à générer de la monnaie via l’intermédiation bancaire, est proche de zéro. Cette situation reflète l’absence de confiance dans le cadre réglementaire, la non-résolution de la restructuration bancaire, et l’absence de garanties sur les dépôts.

Risque inflationniste maîtrisé pour l’instant

La progression de M2 aurait pu laisser craindre une résurgence de l’inflation. Toutefois, celle-ci reste contenue grâce à la stabilisation du taux de change parallèle autour de 89 000 LBP/USD. Le contrôle de la base monétaire par la BdL, les injections limitées de liquidités et le niveau très bas de la demande de crédit ont permis d’éviter une spirale prix-salaires. L’inflation en glissement annuel a atteint 15,6 % en février 2025, en net recul par rapport aux 190 % enregistrés au premier semestre 2022.

Données de contexte sur la Banque du Liban

La Banque du Liban supervise la gestion de la masse monétaire et des agrégats à travers :

Le suivi hebdomadaire de M1, M2 et M3

La régulation des dépôts obligatoires sur les banques

Les interventions sur le marché des changes via sa plateforme Sayrafa

Le suivi du multiplicateur monétaire et des agrégats de crédit

En mars 2025, les réserves nettes de change de la BdL s’élevaient à 11,2 milliards USD, et ses avoirs en or à 29,3 milliards USD.