Liban/Histoire: Le cuirassé HMS Victoria, une icône technologique et une tragédie maritime

Le HMS Victoria, vaisseau amiral de la flotte méditerranéenne britannique à la fin du XIXe siècle, reste une figure paradoxale dans les annales navales : un triomphe de l’ingénierie militaire et une victime d’une erreur humaine évitable. Construit dans une période de rivalités impérialistes où la suprématie maritime était un enjeu crucial, ce cuirassé incarnait les ambitions démesurées de l’Empire britannique. Mais son destin tragique, scellé le 22 juin 1893 au large des côtes libanaises, a transformé ce symbole de puissance en une leçon d’humilité. Cet article retrace en détail la genèse du Victoria, son voyage inaugural, les circonstances précises de son naufrage, les actes de bravoure qui ont émergé dans le chaos, l’impact profond sur la marine mondiale, et la manière dont sa mémoire continue de résonner dans l’histoire maritime.

La construction du cuirassé Victoria et son importance navale

La construction du HMS Victoria débuta en 1885 dans les chantiers navals d’Armstrong Whitworth à Elswick, près de Newcastle-upon-Tyne, un site renommé pour ses avancées en matière de navires de guerre. Commandé dans le cadre du Naval Defence Act de 1889, qui visait à renforcer la Royal Navy face à la montée en puissance des flottes française et russe, le Victoria fut lancé le 9 avril 1887 avec une cérémonie grandiose. Des milliers de spectateurs se pressèrent sur les rives du Tyne pour admirer ce colosse d’acier, dont la silhouette imposante annonçait une nouvelle ère pour la marine britannique. Sa mise en service officielle eut lieu en mars 1890, après des essais rigoureux en mer du Nord.

Le Victoria était un chef-d’œuvre technologique pour son temps. Ses deux canons principaux de 16,25 pouces (413 mm), montés dans une tourelle à l’avant, pouvaient projeter des obus de plus de 800 kg à une distance de 10 kilomètres, une prouesse inégalée à l’époque. Une batterie secondaire de douze canons de 6 pouces et une série de tubes lance-torpilles complétaient son arsenal, faisant de lui une machine de guerre redoutable. Sa coque, renforcée par une ceinture de blindage de 18 pouces d’épaisseur, était censée le rendre quasi invulnérable aux attaques ennemies. Pourtant, ce blindage, concentré principalement au-dessus de la ligne de flottaison, laissait des failles critiques qui se révéleraient fatales.

Les innovations ne s’arrêtaient pas là. Propulsé par huit chaudières à tubes d’eau et deux machines à triple expansion, le Victoria atteignait une vitesse maximale de 16,5 nœuds (environ 30 km/h), une performance impressionnante pour un navire de 10 470 tonnes. Son design audacieux, avec une superstructure élevée et une tourelle massive à l’avant, reflétait les idées de l’amiral Sir William White, qui cherchait à combiner puissance de feu et allure intimidante. Cependant, certains ingénieurs navals, comme Edward Reed, critiquaient cette conception, arguant que le centre de gravité élevé compromettait la stabilité du navire – un défaut qui fut ignoré dans l’euphorie de l’époque.

Le Victoria n’était pas qu’un outil militaire : il était un statement politique. À une époque où la Grande-Bretagne dominait les mers avec une flotte surnommée « la maîtresse des océans », ce cuirassé devait projeter une image de puissance incontestable. Son coût, estimé à 1,2 million de livres sterling (équivalent à environ 150 millions d’euros actuels, ajusté pour l’inflation), témoignait de l’investissement massif consenti par le gouvernement de Lord Salisbury. La presse maritime, comme le Illustrated London News, le décrivait comme « un monstre d’acier, un défi aux ennemis de la Couronne ». Les marins qui montaient à bord, souvent des vétérans des campagnes coloniales, ressentaient une fierté immense, conscients de servir sur un navire destiné à écrire l’histoire.

Le voyage inaugural en Méditerranée : une vitrine de puissance et d’ambition

En 1891, le HMS Victoria prit la mer pour rejoindre la Mediterranean Fleet, sous le commandement du vice-amiral Sir George Tryon, un officier charismatique mais autoritaire, connu pour son audace tactique. Ce voyage inaugural n’était pas une simple croisière : il s’inscrivait dans une stratégie plus large visant à consolider la présence britannique en Méditerranée orientale, une région clé pour le contrôle des routes vers l’Inde et le canal de Suez. Accompagné d’une flottille comprenant le HMS Camperdown, le HMS Nile et d’autres navires, le Victoria quitta Portsmouth sous les acclamations et les salves d’honneur.

Les premières escales, comme à Malte, furent marquées par des réceptions fastueuses. Les officiers britanniques paradaient en uniformes impeccables, tandis que les canons du Victoria tiraient des salves pour impressionner les dignitaires locaux. À bord, l’équipage – près de 718 hommes, des jeunes recrues aux vétérans burinés par la mer – s’adaptait à la vie sur ce géant d’acier. Les récits d’époque, tirés des journaux de bord et des lettres des marins, décrivent une routine mêlant discipline stricte et moments de détente : chants marins au crépuscule, parties de cartes dans les quartiers, et entraînements aux canons sous un soleil brûlant.

Les manœuvres navales étaient le clou du spectacle. Tryon, passionné par les formations complexes, orchestrait des ballets de navires où le Victoria jouait le rôle central. Ces exercices, souvent exécutés à proximité des côtes pour impressionner les observateurs étrangers, visaient à démontrer la précision et la coordination de la flotte. « Le Victoria glisse sur l’eau comme un cygne d’acier », écrivait un officier subalterne dans son journal, émerveillé par la puissance du vaisseau. Pourtant, derrière cette façade de perfection, des tensions couvaient. Tryon, surnommé « le lion de la flotte », avait la réputation d’imposer des ordres risqués, et certains de ses subordonnés, comme le capitaine Maurice Bourke du Camperdown, nourrissaient des réserves sur son style de commandement.

Le voyage incluait des escales diplomatiques à Alexandrie, Beyrouth et Chypre, où le Victoria servait de vitrine pour renforcer les alliances avec les puissances locales et dissuader les ambitions ottomanes ou françaises. Les marins, fascinés par les paysages méditerranéens, comparaient leurs aventures à celles des héros légendaires comme Horatio Nelson. Mais ce rêve de gloire allait bientôt s’effondrer sous le poids d’une décision fatale.

Les circonstances précises du naufrage : une catastrophe évitable

Le 22 juin 1893, la flotte méditerranéenne naviguait au large de Tripoli, dans l’actuel Liban, lors d’une journée claire et ensoleillée. Aucun signe de tempête ou de danger naturel n’annonçait la tragédie à venir. Ce jour-là, Sir George Tryon supervisait une manœuvre d’entraînement visant à repositionner la flotte avant de regagner le port. L’exercice consistait à faire pivoter deux colonnes parallèles de navires – la première menée par le Victoria, la seconde par le HMS Camperdown – à 180 degrés, tout en maintenant une distance initiale de seulement 6 câbles (1 100 mètres).

Tryon, confiant dans sa maîtrise tactique, avait conçu cet ordre comme une démonstration de précision. Mais les calculs étaient erronés. Le rayon de virage combiné des deux cuirassés, chacun mesurant environ 100 mètres de long et nécessitant un large arc pour tourner, dépassait largement cette distance. Plusieurs officiers, dont Bourke et le capitaine Charles Johnstone du Victoria, exprimèrent leurs inquiétudes avant l’exécution. « Sir, les navires sont trop proches », avertit Johnstone, selon les témoignages ultérieurs. Tryon balaya ces objections d’un revers de main, rétorquant : « Je sais ce que je fais. »

À 15h31, les ordres furent donnés. Les deux colonnes commencèrent leur virage simultané. À bord du Camperdown, Bourke tenta désespérément d’ajuster sa trajectoire, mais la vitesse et l’inertie des navires rendaient la collision inévitable. À 15h34, l’étrave renforcée du Camperdown s’écrasa contre le flanc tribord du Victoria, juste sous la tourelle avant, ouvrant une brèche de 3 mètres de large et 5 mètres de profondeur. L’impact fut assourdissant, un grondement métallique suivi d’un silence glacial alors que l’équipage réalisait l’ampleur du désastre.

L’eau envahit immédiatement les compartiments avant du Victoria. Pire encore, de nombreuses portes étanches, censées limiter les inondations, étaient restées ouvertes pour la ventilation – une pratique courante mais imprudente dans une flotte en manœuvre. En quelques minutes, le navire commença à gîter à tribord, sa proue s’enfonçant dans la mer. Tryon, resté sur la passerelle, ordonna calmement l’évacuation tout en assumant la responsabilité : « C’est ma faute, messieurs », aurait-il déclaré, selon des survivants. À 15h47, treize minutes après la collision, le Victoria chavira complètement et coula, son hélice encore tournante aspirant des dizaines d’hommes dans les flots. Sur les 718 marins à bord, 358 périrent, dont Tryon lui-même.

Les héros et les sauvetages : des lueurs d’espoir dans l’horreur

Le naufrage fut si rapide que l’évacuation devint une lutte désespérée. Les canots de sauvetage, mal préparés pour une urgence aussi soudaine, furent à peine mis à l’eau avant que le navire ne bascule. Beaucoup de marins sautèrent par-dessus bord, s’accrochant à des débris ou nageant dans une mer agitée par les remous du naufrage. Pourtant, dans ce chaos, des actes de courage extraordinaires émergèrent.

Le lieutenant John Jellicoe, futur héros de la Première Guerre mondiale, était alité avec une fièvre typhoïde lors de l’incident. Réveillé par le choc, il se précipita sur le pont et plongea dans l’eau, nageant jusqu’à un canot malgré son état affaibli. Le midshipman Charles Palmer, âgé de seulement 18 ans, fut vu en train de hisser des camarades sur un radeau de fortune, refusant de céder à la panique. « Tenez bon, les gars, on va s’en sortir ! », criait-il, selon un survivant.

Les navires voisins réagirent rapidement. Le HMS Nile et le HMS Phaeton lancèrent leurs chaloupes, bravant les courants pour récupérer les naufragés. Le Camperdown, bien que lui-même endommagé, participa aux secours, ses marins lançant des cordes et des bouées. En tout, 357 hommes furent sauvés, certains agrippés à des planches ou soutenus par leurs camarades. Sur la côte libanaise, les habitants de Tripoli, alertés par le drame, accoururent avec des barques de pêcheurs. Ils offrirent aux survivants couvertures, pain et eau douce, un élan de solidarité qui fut plus tard salué dans les rapports officiels britanniques.

Mais la tragédie laissa des cicatrices profondes. Des corps flottèrent pendant des heures avant d’être récupérés, et les cris des disparus hantèrent les rescapés. « J’entends encore leurs voix dans mes rêves », confia un marin lors de l’enquête.

L’impact sur la marine britannique et mondiale : un tournant historique

La perte du Victoria ébranla la Royal Navy et l’opinion publique britannique. À Londres, les journaux titraient sur « le désastre de Tripoli », tandis que les familles des victimes pleuraient un drame qui semblait inconcevable pour une flotte réputée invincible. Une cour martiale fut convoquée à Malte en juillet 1893 pour établir les responsabilités. Les débats furent tendus : Tryon, mort dans l’incident, fut accusé d’avoir donné un ordre « irréfléchi et dangereux », mais certains défendirent sa vision tactique, arguant que ses subordonnés auraient dû désobéir. Le capitaine Bourke, du Camperdown, fut initialement blâmé, mais la cour le disculpa, soulignant que l’obéissance aux ordres était une règle sacro-sainte.

L’enquête révéla des failles structurelles et organisationnelles. Le Victoria souffrait d’un blindage insuffisant sous la ligne de flottaison, et son design – trop axé sur l’esthétique et la puissance de feu – compromettait sa stabilité. Les portes étanches ouvertes furent un facteur aggravant, pointant du doigt des lacunes dans les protocoles d’urgence. En réponse, la Royal Navy lança une refonte majeure de ses pratiques. Les officiers reçurent une formation renforcée sur les manœuvres en formation serrée, avec une emphase sur la sécurité plutôt que sur le spectacle. Les normes de construction furent révisées pour privilégier la flottabilité et la robustesse, influençant des classes de navires ultérieures comme les cuirassés Dreadnought.

À l’échelle mondiale, l’incident résonna comme un avertissement. La marine française, jusque-là admirative du Victoria, intégra des simulations de collision dans ses entraînements. Aux États-Unis, les ingénieurs navals étudièrent le naufrage pour améliorer leurs propres cuirassés, tandis que la Russie, rival direct de la Grande-Bretagne, y vit une opportunité pour accélérer son programme naval. Le drame devint un cas d’école, analysé dans les académies maritimes du monde entier.

Sur le plan culturel, le Victoria inspira poètes et romanciers. Des œuvres comme The Loss of the Victoria de William McGonagall, bien que maladroites, capturèrent l’émotion brute de l’époque. Les récits des survivants, publiés dans la presse, firent des marins des héros tragiques, renforçant l’image romantique de la vie en mer.

La mémoire du Victoria dans l’histoire maritime : un héritage éternel

Le HMS Victoria n’a pas sombré dans l’oubli. Des mémoriaux furent érigés à Portsmouth et à Malte, où les noms des 358 victimes sont gravés dans la pierre. Chaque année, des cérémonies commémoratives réunissent marins et historiens pour rendre hommage à ceux qui périrent. En 2004, l’épave fut localisée par l’explorateur Christian Francis, à 150 mètres de profondeur. Étonnamment, elle repose presque verticale, son étrave enfoncée dans le sable, une image saisissante capturée par des robots sous-marins et devenue emblématique.

Les survivants ont transmis leurs histoires, souvent avec une mélancolie teintée de fierté. « Nous avons perdu un navire, mais pas notre honneur », écrivit un officier dans ses mémoires. Ces témoignages ont inspiré des documentaires, des livres comme The Tragedy of HMS Victoria de John Grehan, et même des pièces de théâtre jouées dans les ports britanniques. Le Victoria est aussi un sujet d’étude dans les académies navales, où son naufrage illustre les dangers de l’arrogance et l’importance de la discipline.

Sa mémoire transcende les frontières. Au Liban, les habitants de Tripoli se souviennent encore des marins britanniques qu’ils ont secourus, une anecdote locale transmise de génération en génération. Pour les passionnés d’histoire maritime, le Victoria est une parabole : un rappel que la technologie, aussi avancée soit-elle, reste à la merci des décisions humaines. Son héritage perdure, un écho des vagues qui l’ont englouti, porté par le vent de l’histoire.