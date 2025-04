La papauté en chiffres : 2 000 ans d’histoire, de Pierre à François

- Advertisement -

Alors que le conclave de 2025 se prépare à désigner le 267e pape de l’histoire catholique, les chiffres impressionnants qui jalonnent l’histoire du Saint-Siège permettent de mesurer l’ampleur, la longévité et la complexité de l’institution pontificale. De la succession apostolique à la démographie mondiale, des durées de pontificats aux âges records, ces données offrent un aperçu précis de ce qu’est la papauté dans sa réalité historique et contemporaine.

266 papes depuis saint Pierre

Depuis saint Pierre, considéré comme le premier évêque de Rome au Ier siècle, 266 hommes ont exercé la fonction de pape. Le successeur de François, décédé en avril 2025, portera donc le titre de 267e pontife de l’histoire de l’Église. Tous n’ont pas régné depuis Rome : certains, notamment lors de la papauté d’Avignon au XIVe siècle, ont siégé ailleurs. D’autres ont vu leur légitimité contestée, mais la liste officielle maintenue par le Vatican demeure stable depuis Benoît XVI.

1,406 milliard de catholiques

En 2025, l’Église catholique revendique 1,406 milliard de fidèles répartis sur les cinq continents. Ce chiffre représente près de 18 % de la population mondiale. Si l’Europe reste historiquement le cœur institutionnel de l’Église, c’est en Afrique et en Asie que la croissance du nombre de catholiques est la plus rapide. L’Amérique latine, longtemps majoritaire, voit sa part relative baisser tandis que l’Amérique du Nord demeure stable. Ce poids démographique a un impact direct sur la répartition géographique des cardinaux et donc sur le conclave.

80 ans : âge limite pour voter

Depuis une décision prise par Paul VI en 1970, tout cardinal perd son droit de vote au conclave dès qu’il atteint l’âge de 80 ans. Cette mesure vise à maintenir une certaine capacité physique et une lucidité dans un processus électoral aussi stratégique que spirituel. En 2025, 135 cardinaux remplissent ce critère. L’âge des votants influe sur le choix du pape, son profil, et parfois même sur la durée anticipée de son pontificat.

31 ans : le plus long pontificat

Le record du pontificat le plus long revient officiellement à Pie IX, qui régna durant 31 ans, de 1846 à 1878. Toutefois, la tradition attribue ce record symboliquement à l’apôtre Pierre. Derrière Pie IX, on retrouve Jean-Paul II (1978–2005) avec 26 ans, et Léon XIII (1878–1903) avec 25 ans. Ces pontificats longs ont permis de marquer des générations entières, de stabiliser la doctrine, mais aussi de concentrer beaucoup de nominations au sein de la Curie et du collège des cardinaux.

33 jours : le plus court pontificat

Jean-Paul Ier, élu en août 1978, est décédé 33 jours plus tard. Son pontificat est le plus court de l’ère contemporaine. Le patriarche de Venise, surnommé “le pape au sourire”, est mort subitement dans son lit, ce qui a alimenté de nombreuses spéculations. Béatifié en 2022, il est resté dans les mémoires pour sa simplicité, sa douceur et le bouleversement provoqué par sa disparition prématurée. Ce précédent a influencé la perception de la charge papale comme un poids immense, même pour un homme préparé.

93 ans : le plus vieux pape en exercice

Léon XIII reste le pape le plus âgé au moment de son décès en 1903, à l’âge de 93 ans. Il avait été élu en 1878 à 68 ans. Benoît XVI, mort à 95 ans en 2022, était plus âgé encore, mais il n’était plus en fonction depuis sa renonciation historique de 2013. Ce facteur d’âge a pris une importance croissante dans les débats ecclésiaux, en particulier depuis que François a poursuivi le précédent de Benoît en abordant lui-même la possibilité d’une renonciation.

12 ans : les papes enfants

Parmi les cas extrêmes de l’histoire pontificale figure Benoît IX, élu au début de son premier pontificat en 1032 alors qu’il était âgé d’environ 12 ans. Il fut pape à trois reprises, un cas unique. Avec Jean XII, également très jeune à son élection, il représente une époque où les luttes de pouvoir et les familles aristocratiques de Rome contrôlaient les nominations papales. Ces cas sont aujourd’hui impensables, mais témoignent des aléas historiques d’un trône pétri de politique.

129 pays visités : Jean-Paul II, pape globe-trotteur

Jean-Paul II a bouleversé la fonction papale en en faisant une charge planétaire. En 27 ans de pontificat, il a effectué 104 voyages à l’étranger et visité 129 pays. Il fut le premier pape à se rendre dans une synagogue, une mosquée, ou à prier sur le mur des Lamentations. Ses déplacements ont contribué à asseoir une visibilité internationale inédite de la papauté. Le pape François lui a emboîté le pas en réalisant des voyages complexes à un âge avancé, notamment en Irak et au Soudan du Sud.

2 ans et 9 mois : le plus long conclave

Le conclave le plus long de l’histoire s’est déroulé entre 1268 et 1271 à Viterbe, en Italie. Il a duré deux ans et neuf mois, en raison de divisions internes parmi les cardinaux et des ingérences politiques. L’élection de Grégoire X y mit fin. À l’opposé, le conclave de 1939 qui porta Pie XII sur le trône de Pierre ne dura que 24 heures. En 2025, les conclaves sont techniquement préparés, surveillés et encadrés pour éviter tout blocage prolongé, même si aucun délai maximal n’est imposé par les textes canoniques.