mercredi, octobre 8, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Lancement d’un cycle de cinéma-débat consacré à la Justice au Liban

Communiqué de presseCulture
Institut Français
L'auteur: Institut Français
1 min.de lecture
Date de modification:
9 lecteurs
- Advertisement -

L’Institut français du Liban, en partenariat avec le Ministère de la Justice libanais, est heureux d’annoncer le lancement d’un cycle inédit de cinéma-débat intitulé « Justice et Cinéma », consacré aux grandes questions de justice.

Cette initiative culturelle inédite, portée par le ministère, vise à explorer la représentation de la Justice à travers le prisme des grands classiques du cinéma français et d’un documentaire libanais.

Du 29 septembre au 20 octobre, quatre projections de films auront lieu dans les salles partenaires de Metropolis et de l’Institut français du Liban. Chacune sera suivie d’un débat d’une heure, animé par un panel varié d’intervenants : responsables politiques, professeurs de droit, producteurs, universitaires, anciens détenus etc. 

Programme des projections : 

Metropolis 

Lundi 29 septembre : Les Risques du métier (André Cayatte, 1967), suivi d’un débat avec Adel A. Nassar, ministre de la Justice, et Georges Schoucair, producteur de film. Version française sous-titrée en anglais.

Lundi 6 octobre : Un Crime (Jacques Deray, 1993), suivi d’un débat avec Hervé Lecuyer, professeur en droit privé, et Myriam Sassine, productrice de film. Version française sous-titrée en anglais.

Institut français du Liban, Cinéma Montaigne  

Lundi 13 octobre : 12 Angry Lebanese Men : The Documentary (Zeina Daccache, 2009), suivi d’un échange avec la réalisatrice et d’anciens détenus. Version arabe sous-titrée en anglais.

Lundi 20 octobre : Le Président (Henry Verneuil, 1961) suivi d’un débat avec Adel A. Nassar, ministre de la Justice, et Bechara Mouzannar, producteur et réalisateur. Version française non sous-titrée.

Ce cycle « Justice et Cinéma » vise à créer un espace de réflexion collective autour des liens entre cinéma, société et justice, en favorisant la sensibilisation et le débat citoyen. Il s’adresse notamment aux universités, professionnels du droit, acteurs du secteur culturel et artistique, mais aussi au grand public, afin de favoriser des échanges riches et engagés. Les projections sont gratuites, ouvertes à toutes et tous.

- Advertisement -
Article précédent
Rached Chatila : L’intelligence artificielle et la finance – Quand les algorithmes s’allient aux banques pour dessiner l’économie de demain
Article suivant
Revue de presse du 7/10/25: négociations autour de Gaza et tensions régionales
Institut Français
Institut Français
Service de l’ambassade de France au Liban, l’Institut français du Liban est un partenaire des institutions libanaises, dans tous les domaines de la coopération et de l’action culturelle.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Le Vatican annonce la première visite apostolique du pape Léon XIV au Liban du 30 novembre au 2 décembre

A la une 0
Le Vatican a confirmé la première visite du pape Léon XIV hors d’Italie, qui inclura une étape au Liban du 30 novembre au 2 décembre 2025. Ce déplacement, centré sur la paix et le dialogue interreligieux, intervient dans un contexte régional tendu et marque un geste fort envers les chrétiens du Proche-Orient.

Le déficit commercial libanais s’élargit de 12,4% à 9,34 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2025 selon les douanes

Economie 0
Le déficit commercial du Liban a atteint 9,34 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2025, en hausse de 12,4% selon les douanes. Cette évolution découle d’une hausse plus rapide des importations que des exportations, illustrant la dépendance persistante du pays aux produits énergétiques et aux biens importés.

Les Eurobonds libanais reculent à 21,50 cents le dollar au 3 octobre 2025

Economie 0
Les Eurobonds libanais ont reculé à 21,50 cents le dollar début octobre 2025, marquant une pause après un rebond récent. Selon Goldman Sachs, la valeur de récupération pourrait varier entre 17 et 40 cents, selon les scénarios de restructuration et les réformes économiques menées par le Liban et la Banque du Liban.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

الجمعية الطبية اللبنانية تتحدث عن اسباب ارتفاع نسبة الكورونا في لبنان: المتغير السائد لا يشكل خطورة اكبر

Solidarité Liban 0
أشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية إلى أن نسبة الإصابة...

المرصد الاوروبي: خروج سلامة من السجن « سقطة » للقضاء وسنتابع هذه القضية خارجيا

Justice 0
اعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان خبر خروج...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.