Lancement d’un cycle de cinéma-débat consacré à la Justice au Liban

- Advertisement -

L’Institut français du Liban, en partenariat avec le Ministère de la Justice libanais, est heureux d’annoncer le lancement d’un cycle inédit de cinéma-débat intitulé « Justice et Cinéma », consacré aux grandes questions de justice.

Cette initiative culturelle inédite, portée par le ministère, vise à explorer la représentation de la Justice à travers le prisme des grands classiques du cinéma français et d’un documentaire libanais.

Du 29 septembre au 20 octobre, quatre projections de films auront lieu dans les salles partenaires de Metropolis et de l’Institut français du Liban. Chacune sera suivie d’un débat d’une heure, animé par un panel varié d’intervenants : responsables politiques, professeurs de droit, producteurs, universitaires, anciens détenus etc.

Programme des projections :

Metropolis

Lundi 29 septembre : Les Risques du métier (André Cayatte, 1967), suivi d’un débat avec Adel A. Nassar, ministre de la Justice, et Georges Schoucair, producteur de film. Version française sous-titrée en anglais.

Lundi 6 octobre : Un Crime (Jacques Deray, 1993), suivi d’un débat avec Hervé Lecuyer, professeur en droit privé, et Myriam Sassine, productrice de film. Version française sous-titrée en anglais.

Institut français du Liban, Cinéma Montaigne

Lundi 13 octobre : 12 Angry Lebanese Men : The Documentary (Zeina Daccache, 2009), suivi d’un échange avec la réalisatrice et d’anciens détenus. Version arabe sous-titrée en anglais.

Lundi 20 octobre : Le Président (Henry Verneuil, 1961) suivi d’un débat avec Adel A. Nassar, ministre de la Justice, et Bechara Mouzannar, producteur et réalisateur. Version française non sous-titrée.

Ce cycle « Justice et Cinéma » vise à créer un espace de réflexion collective autour des liens entre cinéma, société et justice, en favorisant la sensibilisation et le débat citoyen. Il s’adresse notamment aux universités, professionnels du droit, acteurs du secteur culturel et artistique, mais aussi au grand public, afin de favoriser des échanges riches et engagés. Les projections sont gratuites, ouvertes à toutes et tous.