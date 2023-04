Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Damas – Le Centre sismologique national syrien a annoncé que 13 tremblements de terre, allant d’intensités faibles à modérées, ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le centre a indiqué dans un communiqué, que “les stations du réseau national de surveillance sismique ont enregistré jusqu’à 7h46 ce matin un faible tremblement de terre à 10 km au sud-est de Lattaquié et 6 dans la province d’Iskenderun, dont deux d’intensité moyenne, avec une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter, frappant la plage de la province d’Iskenderun, à 59 km au nord de Lattaquié. Les quatre autres sont faibles en plus de deux faibles tremblements au Liban et en Palestine et deux en Turquie.

Le centre a ajouté : « Les secousses se sont produites à différentes profondeurs, dont l’une a frappé la Palestine à une profondeur de 92 km.

=============D.CH.