Le Consulat général de France a appelé les français expatriés et résidant au Liban à la prudence en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques induite par la crise financière que traverse le Pays des Cèdres.

Pour rappel, la livre libanaise a déjà perdu plus de 90% de sa valeur par rapport à 2019 et plus de 77% de la population ferait face à d’importantes difficultés pour se procurer de la nourriture. Un tiers des enfants souffrirait de la faim désormais selon un nouveau rapport de l’UNICEF.

Cette crise se caractérise également par d’importantes pénuries comme signalé par le communiqué.

Le texte du communiqué

En raison de la dégradation de la situation économique et sociale, des mouvements de contestation donnant lieu à des blocages d’axes routiers interviennent régulièrement à divers endroits du territoire libanais. Le pays connaît une augmentation constante des prix, y compris des produits de première nécessité, ainsi que des pénuries notamment du carburant et de médicaments. En outre, des réductions dans l’approvisionnement en électricité et en connectivité (réseau 4G et WIFI) sont observées dans plusieurs villes. Il est vivement recommandé de rester à l’écart des files d’attente des stations-services qui connaissent une très forte affluence pouvant entraîner des altercations violentes entre les automobilistes. Il est recommandé également de se tenir informé de l’évolution de la situation notamment grâce aux médias locaux et de suivre les consignes de sécurité des autorités libanaises. Il est possible de consulter le compte Twitter des forces de sécurité (en arabe) pour les informations sur les routes praticables.

Le numéro d’urgence 112 donne également des informations en anglais et en français.

