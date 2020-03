Le Ministère des finances a indiqué que le Liban arrêter de payer tous les Eurobonds arrivant à maturité ainsi que les intérêts de ces obligations internationales, alors que le gouvernement tente toujours de mettre en place un plan de secours face à la crise économique et financière.

Le Ministère indique qu’il tiendra une présentation avec les investisseurs le 27 mars prochain.

Pour rappel, cette information intervient alors que le Liban avait déjà décidé de suspendre le paiement de 1.2 milliards de dollars d’obligations internationales arrivées à maturité le 9 mars dernier.

Selon le communiqué

Le gouvernement reste fermement attaché à son initiative de réforme économique en trois volets et élabore un plan macroéconomique durable pour redresser l’économie libanaise.



Comme annoncé précédemment par le Premier ministre Hassan Diab, l’initiative de réforme économique du Liban vise à:



1) restaurer la viabilité des finances publiques publiques par la restructuration de sa dette publique et une série de mesures fiscales;

2) créer un environnement propice à la croissance grâce à un programme complet de réformes structurelles, comprenant des mesures pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption;

3) stabiliser et réformer le système financier par la restructuration du secteur bancaire.



Le gouvernement a l’intention d’engager des discussions de bonne foi avec ses créanciers dès que possible. À cette fin, le ministère des Finances prévoit d’organiser une présentation aux investisseurs le 27 mars 2020. Lazard Frères, les conseillers financiers du Liban, a été chargé de prendre les dispositions appropriées selon les circonstances actuelles pour faciliter ces discussions de bonne foi.



Les informations destinées aux créanciers seront publiées régulièrement sur le site Internet du ministère libanais des Finances.

Sont concernées, selon le communiqué du Ministère, les émissions suivantes:

Eurobonds ISINs

8.250% Notes due 2021 (Series 42) – XS0250882478 7.00% Notes due 2024 (Series 54) – XS0471737444 6.375% Notes due 2020 (Series 55) – XS0493540297 6.10% Notes due 2022 (Series 57) – XS0559237796 6.60% Notes due 2026 (Series 61) – XS0707820659 6.25% Notes due 2025 (Series 66) – XS0793155911 6.00% Notes due 2023 (Series 67) – XS0859367194 6.75% Notes due 2027 (Series 68) – XS0859366899 6.15% Notes due 2020 (Series 71) – XS0944226637 5.80% Notes due 2020 (Series 72) – XS1052421150 6.20% Notes due 2025 (Series 73) – XS1196417569 6.65% Notes due 2030 (Series 74) – XS1196419854 6.25% Notes due 2024 (Series 75) – XS1313647841 6.65% Notes due 2028 (Series 76) – XS1313675974 7.05% Notes due 2035 (Series 77) – XS1313654623 6.65% Notes due 2024 (Series 78) – XS1396347566 7.00% Notes due 2031 (Series 79) – XS1396347723 6.25% Notes due 2022 (Series 80) – XS1419879504 6.40% Notes due 2023 (Series 81) – XS1419879686 6.85% Notes due 2029 (Series 82) – XS1419879769 6.85% Notes due 2027 (Series 83) – XS1586230051 7.00% Notes due 2032 (Series 84) – XS1586230481 7.25% Notes due 2037 (series 85) – XS1586230309 7.00% Notes due 2028 (Series 86) – XS1720803326 7.15% Notes due 2031 (Series 87) – XS1720805537 8.20% Notes due 2033 (Series 88) – XS1824238239 8.25% Notes due 2034 (Series 89) – XS1824238072 11.5% Notes due 2029 (Series 90) – XS2083908645 12.00% Notes due 2035 (Series 91) – XS2083908132