Le Ministre de l’intérieur Mohammed Fahmi a confirmé que des mesures de confinement seront prises face à la hausse importante du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19.

Le Ministre de l’intérieur était jusqu’à présent réfractaire à l’idée d’un reconfinement total en raison de la situation économique comme il l’avait rappelé ce matin, dans une interview télévisée.

Ainsi, les bars et boîtes de nuit, les salles de conférence et des halls, les cinémas et les théâtres, les marchés populaires, les clubs d’enfants et des parcs publics, les évènements religieux, les piscines couvertes seront fermées du 30 juillet 2020 au 3 août 2020, ainsi que du 6 août 2020 au 10 août 2020. Cette décision concerne toutes les entreprises et institutions privées et notamment les bancaires. En sont exclues, le personnel sanitaire, sécuritaire, agricole, les journalistes ainsi que les personnels liés aux ports au trafic aérien, aux municipalités ou encore à la maintenance des installations d’intérêt nationale.

Parallèlement, les restaurants devront opérer à 50% de leurs capacités, tout comme les transports en commun. Les personnes âgées de plus de 65 ans devront rester chez elles sauf en cas d’urgence.

Parallèlement, les personnes désirant se rendre au Liban devront présenter des résultats négatifs au PCR à leur entrée sur le territoire libanais. Toutes les arrivées au Liban des pays où le virus ne s’est pas encore étendu devront subir un test PCR et une période de quarantaine de 48 heures jusqu’à la publication du résultat du test. Ils seront considérés comme atteints jusqu’à la publication de ces résultats.

Aussi une application de suivi des personnes contaminées sera mise en place.

