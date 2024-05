Ce matin, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a exprimé sa satisfaction suite à la réception de Nikos Christodoulides, président de la République de Chypre, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Lors d’une réunion fructueuse, ils ont discuté des relations bilatérales entre le Liban et les pays de l’Union européenne, en particulier avec Chypre, ainsi que de la situation régionale et de la crise à Gaza.

Mikati a renouvelé son appel à l’Union européenne et à la communauté internationale pour exercer une pression sur Israël afin de mettre fin à son agression continue contre le peuple palestinien et pour travailler à une solution complète et juste à la question palestinienne. Il a également insisté sur la nécessité de stopper l’agression israélienne dans le sud du Liban.

La majeure partie de la réunion a été consacrée à la question des réfugiés syriens présents sur le territoire libanais et à la coopération entre le Liban, Chypre et les pays de l’Union européenne pour gérer ce dossier et ses conséquences directes et indirectes. Mikati a exprimé sa gratitude pour la compréhension de certains pays de l’UE lors de leur dernière réunion concernant la demande du gouvernement libanais de revoir les politiques de l’UE liées à la gestion de la crise des réfugiés syriens au Liban.

Depuis le début des conflits en Syrie en 2011, le Liban a porté le fardeau le plus lourd en termes d’accueil des réfugiés, ce qui a exercé une pression considérable sur l’ensemble du peuple libanais et sur tous les secteurs du pays. Mikati a souligné que la situation actuelle dépasse la capacité du Liban à gérer, surtout que le nombre de réfugiés représente désormais près d’un tiers de la population libanaise. Cela ajoute des charges et des défis qui exacerbent la crise économique et financière du Liban et dégrade ses infrastructures.

Il a également rappelé lors de cette rencontre les discussions tenues lors des réunions internationales, notamment avec l’Union européenne, où il a averti que la crise des réfugiés ne se limiterait pas au Liban mais pourrait s’étendre à l’Europe, devenant ainsi une crise régionale et internationale. Mikati est convaincu que la sécurité du Liban est liée à celle des pays européens et vice versa, et que leur coopération sérieuse et constructive pour résoudre cette question est essentielle pour la stabilité.

Mikati a également rejeté l’idée que le Liban devienne un pays de remplacement et a appelé ses partenaires européens à préserver la valeur du Liban et à résoudre ce problème de manière radicale et rapide, en commençant par la reconnaissance que la plupart des régions syriennes sont désormais sûres, ce qui faciliterait le retour des réfugiés.