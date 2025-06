Les réserves de change de la Banque du Liban atteignent 11,1 milliards de dollars à fin mai 2025

- Advertisement -

Une progression de près d’un milliard de dollars depuis le début de l’année malgré la crise persistante

La Banque du Liban (BdL) a annoncé que ses réserves de change liquides ont atteint 11,11 milliards de dollars américains au 31 mai 2025, contre 9,87 milliards USD un an plus tôt, soit une augmentation de 1,24 milliard USDsur 12 mois, et de 974,6 millions USD sur les cinq premiers mois de l’année. Ce chiffre reflète une relative stabilisation du stock de devises, dans un contexte économique pourtant marqué par une instabilité politique chronique, des tensions régionales persistantes et une fragilité bancaire structurelle.

Selon les données publiées par la BdL, les hausses mensuelles depuis janvier 2025 ont été régulières :

Janvier : +252,8 M USD

Février : +141,1 M USD

Mars : +198,7 M USD

Avril : +331,7 M USD

Mai : +50,4 M USD

La progression observée depuis le second semestre 2023 permet de compenser la chute de 530,3 millions USDenregistrée au quatrième trimestre 2024.

Les réserves de change sont désormais calculées à partir d’un nouveau périmètre comptable adopté en octobre 2024, basé sur les normes internationales. Seules les réserves étrangères liquides et non résidentes sont désormais prises en compte dans le poste « Foreign Reserve Assets ». Les actifs moins liquides ou détenus à l’échelle locale ont été reclassés dans les portefeuilles de titres ou les prêts au secteur financier local.

Le taux de conversion officiel utilisé pour ces chiffres est celui de 89 500 livres libanaises pour 1 dollar américain, en vigueur depuis la décision du Conseil Central de la BdL datée du 15 février 2024.

Répartition des avoirs étrangers

Au 31 mai 2025, les réserves en devises s’accompagnent de réserves d’or atteignant un record historique de 30,4 milliards USD, en hausse de plus d’un milliard par rapport à mi-mai 2025 (29,3 milliards USD). Ce niveau est lié à la valorisation du stock d’or détenu par la BdL, soit plus de 286 tonnes, au prix international spot.

En parallèle, le portefeuille de titres de la BdL s’élevait à 554 311,6 milliards de livres libanaises, soit 6,19 milliards USD, et comprend notamment des euro-obligations libanaises valorisées à 914,4 millions USD au 31 mai 2025.

Les prêts au secteur financier local représentaient 40 789 milliards LBP, soit 456 millions USD.

Évolution hebdomadaire (en USD)

Mois Variation mensuelle Niveau mensuel cumulé Janvier +252,8 M 252,8 M Février +141,1 M 393,9 M Mars +198,7 M 592,6 M Avril +331,7 M 924,3 M Mai +50,4 M 974,6 M

Objectif stratégique

La hausse des réserves reflète une volonté de la Banque du Liban de restaurer un niveau minimal de sécurité financière, notamment face aux incertitudes régionales, au retrait massif des dépôts bancaires, à la dollarisation extrême de l’économie, et à l’effondrement de l’offre de crédit.

Dans cette optique, la BdL a également modifié les règles comptables applicables aux établissements financiers à travers la circulaire de base n°167 du 2 février 2024. Celle-ci impose aux institutions de convertir l’ensemble de leurs actifs et passifs en devises au taux officiel unique de 89 500 LBP/USD.

Liabilités et circulation monétaire

Le montant des billets en circulation à fin mai 2025 s’établissait à 78 139 milliards LBP, soit 873 millions USD, en hausse de 32,5 % par rapport à mai 2024. Cette progression illustre la poursuite de la désintermédiation bancaire et l’extension du rôle de la monnaie fiduciaire dans les échanges courants.

Les dépôts du secteur financier auprès de la BdL atteignaient 7 579 500 milliards LBP, soit 84,7 milliards USD, tandis que les dépôts du secteur public représentaient 629 875 milliards LBP, soit 7,04 milliards USD.