Selon le service de prévision de la Direction générale de l’aviation civile au Liban, la météo s’annonce instable pour les jours à venir avec des conditions qui pourraient affecter significativement les activités quotidiennes des citoyens. Un front de basse pression moyennement actif s’abat sur le Liban et l’est du bassin méditerranéen, apportant avec lui un mélange de pluie, de brouillard et d’orages qui devraient persister jusqu’à jeudi.

Des conditions météorologiques difficiles

Dès lundi, le ciel libanais se couvrira largement, avec un brouillard dense prévu sur les hauteurs. Cette visibilité réduite, particulièrement sur les routes de montagne, pourrait rendre les déplacements difficiles et risqués. Les prévisions incluent également une baisse des températures dans les régions intérieures et en altitude, avec des averses éparses qui pourraient devenir intenses par moments, accompagnées de grêle, de foudre et de rafales de vent.

La Direction générale de l’aviation civile met en garde contre une visibilité fortement réduite due au brouillard et des risques accrus de glissement sur les routes humides. Ces conditions devraient perdurer jusqu’à mercredi avec des précipitations intermittentes plus marquées dans les zones intérieures et montagneuses, où des orages sont également prévus.

Le temps devrait commencer à s’améliorer légèrement jeudi, avec un ciel partiellement nuageux et des températures qui se stabiliseront. Des averses légères sont encore attendues dans les régions du nord en matinée, mais l’intensité des précipitations devrait diminuer au fil de la journée.

Détails techniques des prévisions