Le Liban se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée Mondiale de la Sensibilisation à l’Autisme, une occasion de mettre en lumière les défis et les besoins des personnes autistes et de leurs familles. Cette année, le thème choisi est “L’inclusion dans le monde numérique“, soulignant l’importance de l’accès aux technologies et à l’information pour les personnes autistes.

Au Liban, les estimations suggèrent qu’environ 1% de la population est atteinte de troubles du spectre autistique, ce qui équivaut à environ 65 000 personnes. Cela signifie que pour chaque cent personnes, une est probablement autiste. C’est un chiffre considérable, surtout lorsqu’on considère que l’autisme est une condition de vie qui a des implications significatives pour les individus concernés et leurs familles.



Cependant, malgré cette proportion relativement élevée de personnes autistes, les services et les infrastructures dédiés à l’autisme au Liban restent insuffisants. Cela peut inclure des services tels que le diagnostic, le soutien éducatif, les services de santé mentale et les services de soutien à l’emploi pour les adultes autistes. Alors que dans d’autres pays, des progrès significatifs ont été réalisés dans la fourniture de ces services, au Liban, beaucoup reste à faire.



Il y a également un manque de sensibilisation et de compréhension de l’autisme de la part du grand public. Cela peut conduire à des attitudes et des comportements discriminatoires envers les personnes autistes. Par exemple, ils peuvent être exclus de certaines activités sociales ou professionnelles en raison de leur condition. De plus, ils peuvent être confrontés à des stéréotypes négatifs et à des préjugés qui peuvent avoir un impact sur leur estime de soi et leur bien-être émotionnel.

Ces dernières années ont été marquées par des progrès significatifs dans le domaine de l’autisme. Plusieurs avancées majeures ont été réalisées, rendant l’avenir plus prometteur pour les personnes atteintes de ce trouble et leurs familles. La Lebanese Autism Society (LAS), ainsi que d’autres organisations dédiées, ont joué un rôle crucial dans ces progrès.



La LAS travaille sans relâche pour améliorer la prise en charge des personnes autistes et de leurs familles. Cette organisation est engagée à fournir une meilleure qualité de vie pour ces individus, en veillant à ce qu’ils aient accès aux soins nécessaires, à l’éducation et à d’autres services essentiels. La LAS s’efforce également de sensibiliser le public à l’autisme, afin de combattre les stéréotypes et les préjugés qui entourent souvent ce trouble.



D’autres organisations partagent également cet engagement envers l’amélioration de la vie des personnes autistes. Elles travaillent sans relâche pour promouvoir l’égalité des chances, pour améliorer les soins de santé et pour fournir des opportunités d’éducation et d’emploi pour ces individus. Elles s’efforcent également de soutenir les familles touchées par l’autisme, en offrant des ressources précieuses et en aidant à naviguer dans les défis uniques auxquels elles peuvent être confrontées.

Voici quelques exemples d’actions menées au Liban:

Dépistage et diagnostic précoces: Des centres spécialisés ont été mis en place pour offrir des services de diagnostic et d’intervention précoces.

Scolarisation: De plus en plus d'écoles inclusives accueillent des élèves autistes.

Formation professionnelle: Des programmes de formation professionnelle sont proposés pour aider les adultes autistes à trouver un emploi.

Sensibilisation du public: Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour informer le grand public sur l'autisme.

Malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire.

Voici quelques défis à relever: