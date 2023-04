Agence Nationale d’Information (NNA)

Grève d’avertissement au Syndicat des Travailleurs de la Société des Eaux de Beyrouth et du Mont-Liban.

12h00 Une conférence de presse intitulée : “Gestion des actifs de l’État comme voie vers la réforme et la reprise” par le bloc “République forte”, avec la participation des représentants Ghassan Hasbani, George Okeiss et Razi Al-Hajj.CITEA APART Hôtel – Achrafieh.

18h00 L’évêque maronite de Beyrouth, Mgr Boulos Abdel Sater, préside la messe de prière de la passion à la cathédrale maronite Saint-Gerges de Beyrouth. Il prononce un sermon et la procession de la croix.

