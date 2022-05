Le dirigeant des Forces Libanaises a répondu aujourd’hui aux propos du secrétaire général du Hezbollah qui avait estimé ce mercredi qu’aucune majorité claire ne se dégageait suite aux élections législatives de ce dimanche.

“Les résultats des élections ont été retentissants et le Hezbollah et le Mouvement patriotique libre ont perdu la majorité”, estime Samir Geagea qui revendique pour son parti le plus grand groupe parlementaire au sein de la nouvelle assemblée. Il déclare ainsi que son adversaire du Courant Patriotique Libre devrait se trouver “au 17ème étage sous terrain”. “Comment a-t-il l’audace de revendiquer la victoire?” Geagea conclut sur ce point..

“Nous sommes le plus grand bloc du parlement et nous assumerons notre responsabilité en conséquence. Il s’avère que nous devons clarifier au peuple que notre bloc est composé de 19 membres, alors qu’ils ont un bloc de 18 membres qui comprend Mohammed Yahia”, estimant par ailleurs que les votes des alliés du FPM ont contribué à la victoire de Salim Aoun à Zahle, Charbel Maroun dans la West Bekaa et de Rashaya, Samer al-Toum à Baalbek-Hermel et Edgard Trabulsi dans la deuxième circonscription de Beyrouth.

Par ailleurs, Samir Geagea a réitéré sa volonté d’écarter Nabih Berri comme président du prochain parlement estimant que “tout candidat sérieux doit s’engager à mettre en œuvre avec précision les règlements du parlement, à approuver le vote électronique, à ne pas fermer le parlement en aucune circonstance et à renvoyer pleinement la décision stratégique au gouvernement”.

Aussi, il a présenté Ghassan Hasbani comme candidat pour les forces libanaises à la vice-présidence de la chambre, mais se déclare également ouvert aux négociations à ce sujet.

Enfin au sujet du gouvernement à venir, il a estimé que les gouvernements d’union nationale précédents n’était pas unis et indique être contre la constitution d’un tel cabinet.