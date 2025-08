Osmâliyeh vanille-pistache : la douceur filante et croquante

- Advertisement -

L’Osmâliyeh, fine pâte filo filée, se transforme en dessert filant et croustillant lorsqu’elle s’associe à la vanille et à la pistache. Cette version estivale marie textures feuilletées, crème légère parfumée et éclats croquants pour un final gourmand et rafraîchissant.

Recette

Ingrédients (4 coupes)

250 g de pâte à kataïf (ou vermicelles très fins)

100 g de beurre fondu

Crème vanille : 300 mL de lait entier 1 gousse de vanille, fendue et grattée 30 g de sucre semoule 2 c. à soupe de maïzena

: 50 g de pistaches non salées, concassées

2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

Sirop léger (facultatif) : 50 g de sucre, 50 mL d’eau, 1 c. à café de fleur d’oranger

Préparation

Préparer la crème Portez le lait vanillé et le sucre à ébullition. Délayez la maïzena dans un peu de lait froid, incorporez au liquide chaud. Cuisez 2–3 min en remuant jusqu’à épaississement. Hors du feu, ajoutez fleur d’oranger. Réservez tiède. Toaster l’osmâliyeh Dans une grande poêle chauffée, versez la pâte effilochée et arrosez de beurre fondu. Faites dorer 5–7 min en remuant pour obtenir une texture croustillante, puis égouttez l’excès de beurre sur du papier absorbant. Montage en coupe Dans chaque coupe, déposez une couche de pâte croustillante, une couche de crème vanillée, puis répétez. Terminez par une généreuse poignée d’osmâliyeh. Finition croquante Parsemez de pistaches concassées. Si vous aimez le sirop, arrosez légèrement de sirop froid juste avant de servir pour un contraste fondant-croquant.

Les petits plus

Twist fruité : ajoutez des dés de fraise ou de mangue entre les couches.

Épices orientales : saupoudrez un soupçon de cardamome ou de cannelle.

Version vegan : remplacez lait et beurre par leurs alternatives végétales.

: remplacez lait et beurre par leurs alternatives végétales. Accompagnement : un espresso glacé pour un dessert-café tonique.