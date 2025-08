Explosion du port de Beyrouth : une justice entravée par l’impunité

- Advertisement -

Une enquête paralysée par l’ingérence politique et les recours abusifs

Rétrospective de l’enquête

Cinq ans après l’explosion dévastatrice du 4 août 2020 au port de Beyrouth, l’enquête judiciaire visant à établir les responsabilités de cette tragédie, l’une des pires catastrophes non nucléaires de l’histoire, reste engluée dans un bourbier politico-judiciaire. L’explosion, causée par l’ignition de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans des conditions dangereuses, a révélé un système gangrené par la négligence et la corruption. Malgré des efforts initiaux pour faire la lumière, l’enquête, menée par le juge Tarek Bitar depuis 2021, est entravée par des pressions politiques, des recours judiciaires abusifs et une culture d’impunité profondément enracinée. Voici un état des lieux détaillé, les obstacles rencontrés, les responsables visés, les juges impliqués, et une rétrospective de ce processus chaotique.

État actuel de l’enquête : un combat contre l’obstruction

En janvier 2025, le juge Tarek Bitar, chargé de l’instruction depuis février 2021, a repris ses investigations après une suspension de près de deux ans, marquée par une série de recours judiciaires et d’attaques politiques. Bitar, connu pour son indépendance et sa ténacité, a relancé les poursuites contre un éventail élargi de suspects, incluant sept officiers de haut rang de l’armée libanaise, de la Sûreté générale et des douanes, ainsi que trois employés subalternes du port. Parmi les figures de premier plan inculpées figurent le procureur général Ghassan Oueidate, le directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim, et le chef de la Sûreté d’État Tony Saliba. Ces inculpations, sans précédent dans l’histoire libanaise, visent à établir les responsabilités dans la gestion négligente du nitrate d’ammonium, stocké sans mesures de sécurité depuis 2014 dans le hangar n°12 du port. Cependant, l’enquête est paralysée par des obstacles systémiques. Plus de 35 recours en récusation ont été déposés contre Bitar, principalement par des responsables politiques affiliés au Hezbollah et au mouvement Amal, qui l’accusent de partialité et de politisation. Ces recours, souvent jugés infondés par les experts juridiques, ont suspendu l’enquête à plusieurs reprises, notamment entre décembre 2021 et janvier 2023. En janvier 2023, dans un acte audacieux et controversé, Ghassan Oueidate a riposté en poursuivant Bitar pour « rébellion contre la justice » et « usurpation de pouvoir ». Il a également ordonné la libération de 17 suspects, dont Ziad al-Ouf, un responsable sécuritaire libano-américain qui a quitté le Liban immédiatement après. Cette décision, qualifiée d’illégale par l’ordre des avocats de Beyrouth et l’association des juges libanais, a exacerbé le sentiment d’impunité. Les pressions politiques constituent le principal obstacle. Le Hezbollah, influent dans les sphères politiques et sécuritaires, a orchestré des campagnes contre Bitar, notamment une manifestation armée en octobre 2021 dans le quartier de Tayouné à Beyrouth, qui a dégénéré en affrontements faisant sept morts. Le mouvement Amal, dirigé par Nabih Berri, président du Parlement, a également bloqué l’enquête en refusant de lever l’immunité de plusieurs responsables visés. En outre, les autorités libanaises rejettent systématiquement les appels à une enquête internationale, lancés par les familles des victimes, Amnesty International et Human Rights Watch, arguant que la souveraineté nationale doit primer. Selon une source judiciaire anonyme, Bitar envisage de clore l’enquête d’ici la fin de 2025 et de transmettre le dossier au procureur général pour un acte d’accusation, mais les interrogatoires prévus en février, mars et avril 2025 risquent d’être à nouveau bloqués par de nouveaux recours ou des pressions.

Les responsables présumés : une chaîne de négligences

L’enquête a mis en lumière une chaîne de négligences impliquant des responsables à tous les échelons de l’État libanais. Le nitrate d’ammonium, saisi en 2014 sur le cargo MV Rhosus, était entreposé dans le hangar n°12 du port sans mesures de sécurité adéquates, malgré des avertissements répétés des autorités portuaires, douanières et sécuritaires. Des rapports internes, datant de 2014 à 2020, montrent que des hauts fonctionnaires, y compris le Premier ministre d’alors, Hassan Diab, et plusieurs ministres des Transports et des Finances, étaient informés du danger potentiel de la cargaison mais n’ont pris aucune mesure pour la déplacer ou la sécuriser. Des documents révèlent que le port a signalé à 30 reprises la présence de ce stock dangereux, sans réponse concrète. Les investigations ont également exploré des liens internationaux. Le MV Rhosus, immatriculé en Moldavie, appartenait officiellement à Charalambos Manoli, un homme d’affaires chypriote, mais des connexions ont été établies avec Imad et Moudalal Khoury, deux hommes d’affaires syro-russes proches du régime de Bachar el-Assad. Ces liens alimentent les spéculations sur un possible usage du nitrate d’ammonium pour des activités militaires, bien que l’hypothèse principale reste celle d’une négligence criminelle. Le Hezbollah, qui exerce une influence significative sur le port de Beyrouth, est également sous le feu des critiques. Certains rapports non confirmés suggèrent que l’organisation était au courant du stock mais l’a toléré pour des raisons stratégiques. Ces allégations, bien que relayées par des médias internationaux, n’ont pas été étayées par des preuves concluantes dans l’enquête libanaise.

Les juges impliqués : un combat pour l’indépendance

L’enquête a été marquée par l’implication de deux juges principaux, confrontés à des pressions sans précédent. Fadi Sawan, nommé immédiatement après l’explosion, était un magistrat respecté avec plus de 30 ans d’expérience. Il a rapidement arrêté 25 suspects, dont des responsables du port et des douanes, et a inculpé quatre figures politiques, dont Hassan Diab et trois anciens ministres (Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter et Youssef Fenianos), pour négligence. Ces inculpations, audacieuses dans un pays où les élites politiques jouissent d’une immunité de fait, ont provoqué un tollé. Sawan a été dessaisi en février 2021 après des recours en récusation déposés par les politiciens visés, qui l’accusaient de partialité en raison de dommages subis par sa maison lors de l’explosion. Tarek Bitar, nommé pour succéder à Sawan, s’est heurté à des obstacles encore plus redoutables. Âgé de 47 ans, Bitar est perçu comme un magistrat intègre, déterminé à défier l’impunité des élites. Il a élargi l’enquête, ciblant des responsables sécuritaires et judiciaires de haut rang, mais ses efforts ont été contrecarrés par des campagnes de diffamation et des menaces. En juillet 2021, le Parlement a refusé de lever l’immunité des anciens ministres inculpés, et des manifestations violentes ont visé à intimider le juge. Malgré cela, Bitar bénéficie du soutien des familles des victimes, qui le considèrent comme leur dernier espoir. En 2023, il a été contraint de suspendre ses travaux face à l’opposition de Ghassan Oueidate, mais sa reprise en 2025 témoigne de sa détermination.

Rétrospective : un parcours semé d’embûches

L’enquête a débuté dans l’urgence, quelques jours après l’explosion, sous la direction de Fadi Sawan. Ses premières investigations ont permis d’arrêter des employés subalternes du port et de révéler des documents incriminant des responsables politiques. Cependant, son éviction en février 2021, après seulement six mois, a marqué un premier revers. Tarek Bitar, nommé immédiatement après, a intensifié les efforts, demandant des interrogatoires de figures de haut rang, dont des parlementaires et des chefs sécuritaires. Dès juillet 2021, l’enquête a été suspendue pour la première fois en raison de recours en récusation. Entre décembre 2021 et janvier 2023, l’enquête est restée au point mort, bloquée par des plaintes judiciaires et des tensions politiques. La reprise en janvier 2023, marquée par l’inculpation de Ghassan Oueidate, a été un moment clé, mais la contre-attaque du procureur général a replongé le processus dans l’incertitude. La vacance présidentielle de 2022 à 2024, combinée à une crise économique sans précédent, a paralysé les institutions, limitant les marges de manœuvre de Bitar. L’élection de Joseph Aoun comme président en 2024 et la nomination de Nawaf Salam comme Premier ministre ont ravivé l’espoir d’une avancée, avec des promesses de renforcer l’indépendance judiciaire. Cependant, à ce jour, aucun responsable n’a été condamné, et l’enquête reste loin de son terme.