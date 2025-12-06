Restitution du diagnostic partagé sur la formation initiale et continue des enseignants au Liban

- Advertisement -

L’Ambassade de France au Liban et l’Institut français du Liban ont organisé, le mercredi 26 novembre, à l’ESA Business School, la séance de restitution des résultats du diagnostic partagé sur la formation initiale et continue des enseignants au Liban. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par un Fonds Équipe France du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Mis en œuvre par l’ESA, à travers son centre de recherche le CRED, par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de l’académie d’Amiens et en partenariat avec le Ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (CRDP), ce diagnostic vise à établir un état des lieux précis de l’offre de formation initiale et continue des enseignants, à identifier les besoins exprimés par les acteurs du secteur, et à valoriser les ressources disponibles afin de soutenir les réflexions en cours sur l’évolution de la formation initiale et continue au Liban.

Un travail d’analyse approfondi

Le diagnostic réalisé repose sur une méthodologie rigoureuse mobilisant un large panel d’acteurs du secteur éducatif, universités, centres de formation, bureaux pédagogiques d’établissements scolaires et plusieurs partenaires institutionnels. Il comprend :

un examen de l’offre de formation initiale et continue dans les secteurs public et privé ;

une analyse des évolutions institutionnelles et des politiques nationales relatives à la formation des enseignants ;

une étude des exigences pédagogiques, des qualifications requises et des normes minimales en vigueur ;

la collecte de données sociales essentielles (qualification des enseignants, perfectionnement professionnel, conditions d’exercice, etc.) ;

une étude comparative des pratiques en France, en Norvège et en Italie.

Un processus ancré dans la coopération

La méthodologie adoptée s’appuie sur la participation active des institutions en charge de la définition des politiques publiques liées à la formation des enseignants, notamment la DGES au sein du ministère libanais de l’éducation et le CRDP. Les résultats présentés contribueront à éclairer leurs travaux et à nourrir la réflexion collective sur les orientations futures.

À terme, cette étude facilitera la mise en place d’actions visant à renforcer l’accompagnement et la montée en compétences des enseignants libanais.

Un événement fédérateur

La séance de restitution a réuni les représentants et représentantes des institutions ayant participé à l’étude, des responsables du Ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur et du CRDP ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et bailleurs internationaux engagés aux côtés du Liban dans le soutien au secteur éducatif.