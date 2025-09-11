Ruz Bi Haleeb, La caresse lactée parfumée

- Advertisement -
Ruz Bi Haleeb – La caresse lactée parfuméeLe dessert onctueux qui fond en bouche, parfumé à la fleur d’oranger
Imaginez une cuillère de riz fondant plongée dans un nuage de lait crémeux, délicatement parfumé à la vanille et à la fleur d’oranger. Le Ruz Bi Haleeb est ce dessert libanais d’antan, où simplicité rime avec élégance sucrée. Servi frais, il clôt chaque repas sur une note de douceur poétique.
Recette
Ingrédients (pour 4–6 verrines)
- 100 g de riz rond (Carnaroli ou Arborio)
- 1 L de lait entier
- 100 g de sucre en poudre
- 1 gousse de vanille, fendue et grattée
- 2 c. à s. d’eau de fleur d’oranger (ou d’eau de rose)
- 1 pincée de sel
Préparation
- Rinçage soyeux : Passez le riz sous l’eau froide jusqu’à ce que l’eau soit claire. Égouttez.
- Infusion gourmande : Dans une casserole à fond épais, versez 200 ml de lait, la gousse de vanille et ses grains. Portez doucement à ébullition.
- Cuisson enveloppante : Ajoutez le riz, baissez le feu et remuez 2 min. Versez le reste du lait, puis le sucre et la pincée de sel. Poursuivez la cuisson 20–25 min à feu doux, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le mélange soit épais et onctueux.
- Parfum final : Retirez la gousse, incorporez l’eau de fleur d’oranger hors du feu. Mélangez délicatement.
- Frais plaisir : Répartissez dans des verrines, laissez tiédir, puis placez 2 h au réfrigérateur avant de déguster.
Les petits plus
- Épice secrète : Saupoudrez d’une pointe de cardamome moulue pour un twist exotique.
- Croustillant coloré : Ajoutez des pistaches concassées ou des amandes effilées grillées.
- Cœur fruité : Déposez un peu de compotée d’abricots ou de dattes au fond des verrines.
