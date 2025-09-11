jeudi, septembre 11, 2025
Ruz Bi Haleeb, La caresse lactée parfumée

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
0 lecteurs
Ruz Bi Haleeb – La caresse lactée parfuméeLe dessert onctueux qui fond en bouche, parfumé à la fleur d’oranger

Imaginez une cuillère de riz fondant plongée dans un nuage de lait crémeux, délicatement parfumé à la vanille et à la fleur d’oranger. Le Ruz Bi Haleeb est ce dessert libanais d’antan, où simplicité rime avec élégance sucrée. Servi frais, il clôt chaque repas sur une note de douceur poétique.

Recette

Ingrédients (pour 4–6 verrines)

  • 100 g de riz rond (Carnaroli ou Arborio)
  • 1 L de lait entier
  • 100 g de sucre en poudre
  • 1 gousse de vanille, fendue et grattée
  • 2 c. à s. d’eau de fleur d’oranger (ou d’eau de rose)
  • 1 pincée de sel

Préparation

  1. Rinçage soyeux : Passez le riz sous l’eau froide jusqu’à ce que l’eau soit claire. Égouttez.
  2. Infusion gourmande : Dans une casserole à fond épais, versez 200 ml de lait, la gousse de vanille et ses grains. Portez doucement à ébullition.
  3. Cuisson enveloppante : Ajoutez le riz, baissez le feu et remuez 2 min. Versez le reste du lait, puis le sucre et la pincée de sel. Poursuivez la cuisson 20–25 min à feu doux, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le mélange soit épais et onctueux.
  4. Parfum final : Retirez la gousse, incorporez l’eau de fleur d’oranger hors du feu. Mélangez délicatement.
  5. Frais plaisir : Répartissez dans des verrines, laissez tiédir, puis placez 2 h au réfrigérateur avant de déguster.

Les petits plus

  • Épice secrète : Saupoudrez d’une pointe de cardamome moulue pour un twist exotique.
  • Croustillant coloré : Ajoutez des pistaches concassées ou des amandes effilées grillées.
  • Cœur fruité : Déposez un peu de compotée d’abricots ou de dattes au fond des verrines.
Revue de presse du 11/09/25: L'opération aérienne ciblée sur Doha
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

