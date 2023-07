Agence Nationale d’Information (NNA)

Le preacute;sident de lrsquo;ordre des Pharmaciens, Joe Salloun a deacute;ploreacute; la situation sanitaire au Liban qui est laquo;nbsp;deacute;sastreusenbsp;raquo; alors qursquo;un grand nombre de meacute;dicaments commercialiseacute;s sont contrefaits et ne sont soumis agrave; aucun controcirc;le de la part des autoriteacute;s compeacute;tentes.

laquo;nbsp;Il est inacceptable que le patient libanais consomme des meacute;dicaments qui nrsquo;ont pas eacute;teacute; agreacute;eacute;s par le ministegrave;re de la Santeacute;nbsp;et qursquo;il soit consideacute;reacute; comme un cobaye raquo;, a souligneacute; Salloum.

Le preacute;sident de lrsquo;Ordre des pharmaciens, Joe Salloum a tenu ses propos agrave; lrsquo;issue de son entretien jeudi avec le meacute;tropolite de Beyrouth, Mgr Elias Audi.

M.Salloum a donneacute;e de la voix, deacute;nonccedil;ant haut et fort le fait que 30 agrave; 40% des meacute;dicaments disponibles sur le marcheacute; sont issus de la contrebande, et la plupart d#39;entre eux sont contrefaits et non enregistreacute;s aupregrave;s du ministegrave;re de la Santeacute;. laquo;nbsp;Nous ne parlons pas seulement de meacute;dicaments, mais aussi de compleacute;ments alimentaires qui ne sont pas moins nocifsnbsp;raquo;, a-t-il releveacute;.

laquo;nbsp;Nous continuerons agrave; reacute;peacute;ter qu#39;il y a un changement qui srsquo;opegrave;re au niveau de l#39;identiteacute; sanitaire et pharmaceutique du Liban agrave; travers la prolifeacute;ration des pharmacies illeacute;gales. Nous continuerons agrave; reacute;peacute;ter qu#39;il y a des patients qui deacute;cegrave;dent par manque de meacute;dicaments, ceux-ci sont vendus illeacute;galement sur drsquo;autres marcheacute;snbsp;raquo;, a-t-il matraqueacute;.