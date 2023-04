Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI –

Le comédien, metteur en scène et scénariste libanais Samy Khayat est décédé mercredi, a confirmé à L’Orient-Le Jour un de ses proches.

La carrière de ce prolifique comédien francophone, qui revendiquait en 2017 à L’Orient-Le Jour “un public de 7 à 97 ans, sans offense pour Hergé”, avait commencé en 1960.

Samy Khayat était diplômé en droit, sciences politiques, lettres modernes et linguistique des universités françaises au Liban (Université Saint-Joseph et École des lettres de Beyrouth). Créateur et producteur de 62 spectacles satiriques en franbanais depuis 1960, il était également auteur d’ouvrages en langue française : Cent titres ; Les ressorts du comique en franbanais ; Connais-moi toi-même ; Jean Chidiac, le professionnel de l’impossible.

Fervent porte-voix du “franbanais”, mélange parlé de français et de libanais, il avait écrit un livre sur le sujet qui a été publié début 2023, Le Franbanais en goguette.

Avec sa femme Nayla qui l’accompagnait aussi sur scène durant de longues années, il avait relancé dans les années 70 les activités de la Société protectrice des animaux au Liban fondée par son père Albert Khayat en 1927.En 2020, il a reçu la Médaille de l’ordre français des Arts et des Lettres, au grade d’officier, en reconnaissance de sa carrière sur les planches, en français et franco-libanais.

Pour cet orfèvre des mots et des gags, le rire était aussi et surtout une tribune. “Les écrivains s’expriment en écrivant, les peintres en peignant. Quant à moi, je m’exprime en riant.”, disait-t-il souvent. Mais c’est sans doute la liberté procurée par le registre humoristique qui donnait des ailes à son imagination féconde et jubilatoire.