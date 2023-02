Un séisme d’une magnitude de 4.3 sur l’échelle de Richter a été ressenti aux environs de 20h58 dans certaines régions libanaises. L’épicentre, selon les données et informations disponibles actuellement, serait situé dans la région du Hermel-Baalbeck à 30 kilomètres de profondeur. Pour l’heure, seules quelques dégâts matériels sont à déplorer.

Ce nouveau séisme intervient alors que la région est encore traumatisée par le tremblement de terre et les répliques qui ont touché la Turquie et la Syrie. Pour l’heure, un bilan toujours provisoire fait état de plus de 11 000 morts en Turquie seulement.