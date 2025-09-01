lundi, septembre 1, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Un schéma tracé ou surréaliste ?

OpinionNos Lecteurs
Joe Acoury
L'auteur: Joe Acoury
1 min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
- Advertisement -

« John Smart, prospectiviste et fondateur de Foresight University, s’inquiète. Selon lui, beaucoup abandonnent peu à peu leur créativité, leur jugement et d’autres aptitudes essentielles. Cette confiance aveugle, accordée à des outils encore limités, affaiblit notre autonomie….. Même à court terme, les IA génératives altèrent le raisonnement critique. Leur facilité d’usage freine la réflexion, découragepour  l’analyse et bloque l’envie de résoudre des problèmes. Cette perte d’engagement, si elle se prolonge, pourrait nuire à notre rapport au savoir. Elle réduirait aussi notre aptitude à gérer l’inattendu.Le rapport de l’université Elon évoque également un appauvrissement du métacognition, c’est-à-dire notre faculté à réfléchir sur nos propres raisonnements. »

Auriane Polge , Science & Vie , 2025 .

Le nouveau film de Robot Sorrow expose en 2045 des semblables aux allures humaines confondantes. Il transmet sur les écrans du monde une histoire de régression qui fait prévaloir une IA bien plus attractive que les spéculations esthétiques ou cogitatives individuelles. La chutte de la spontanéité créative va reproduire des représentations strictement fonctionnelles. Il précise à ce sujet : « La pression digitale, le retour instantané des infos imagées et des services pourvus selon les âges et les professions émanent déjà du passé. Ce que un tel ne peut réaliser n’est plus un problème car par un déclic il invite les remplaçants aux objectifs sollicités. Selon les données transmises l’analyse conduit à la prévalence du service reçu et à la prévalence de la satisfaction immédiate. Alors que la créativité a conduit l’humanité aux découvertes à travers les magnifiques potentiels distincts, la révolution vers le changement programmé va finir par installer des personnes similaires . »

Les rares personnages imprévisibles persistent sans être copiables dans des musées, sans la tête courbée mais droite, pour explorer l’espace visuel et communicatif naturels. L’indépendance du regard et du geste demeureront-ils une propriété intouchable du genre d’Adam et Eve, un schéma déjà tracé ou surréaliste ?

Joe Acoury

- Advertisement -
Article précédent
Réserves en devises du Liban : une économie au bord du gouffre
Joe Acoury
Joe Acouryhttps://gestaltjoacoury.wordpress.com/
Psychothérapeute Spécialisé en gestalt thérapie, Consultant et Formateur.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Réserves en devises du Liban : une économie au bord du gouffre

Economie 0
Les réserves utilisables en devises du Liban sont tombées sous 7,5 milliards de dollars, un seuil critique qui ne couvre que trois mois d’importations essentielles. Cette chute dramatique aggrave la crise économique, les pénuries de carburant et de médicaments, et alimente la pauvreté. Sans réformes et soutien international, l’effondrement paraît inévitable.

Réformes bancaires bloquées par les anciens actionnaires : un frein à la sortie de crise

Economie 0
Le Liban reste piégé dans sa crise financière après le blocage des réformes bancaires par les anciens actionnaires et les personnes politiquement exposées. Le projet de restructuration, condition clé du FMI pour débloquer l’aide internationale, a été retiré, aggravant la méfiance, la pauvreté et l’instabilité sociale qui frappent durement la population.

Reconnaissance de la Palestine : Macron défie Israël et les États-Unis

Analyses 0
Emmanuel Macron a reconnu l’État palestinien, redéfinissant la diplomatie au Moyen-Orient. Ce geste, soutenu par d’autres pays occidentaux, replace la solution à deux États au centre des débats, malgré l’opposition d’Israël et des États-Unis. Dans un contexte de crise humanitaire à Gaza, cette initiative ouvre une nouvelle ère diplomatique incertaine.

Les plus lus

المرصد الاوروبي يطالب بتحقيق العدالة لضحايا انفجار ٤ آب عبر نظام قضائي مستقل

Justice 0
طالب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان بذكرى انفجار المرفأ...

المرصد الاوروبي حذر من المس بالودائع عبر جعل قانون اعادة هيكلة المصارف نافذا

Economie 0
رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان قانون اعادة...

المرصد الاوروبي يثني على قرار النيابة العامة المالية بموضوع تحويلات مالية الى الخارج: يشكّل تحولا أساسياً بالملف

Economie 0
أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على القرار القضائي...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.