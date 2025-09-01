Un schéma tracé ou surréaliste ?

- Advertisement -

« John Smart, prospectiviste et fondateur de Foresight University, s’inquiète. Selon lui, beaucoup abandonnent peu à peu leur créativité, leur jugement et d’autres aptitudes essentielles. Cette confiance aveugle, accordée à des outils encore limités, affaiblit notre autonomie….. Même à court terme, les IA génératives altèrent le raisonnement critique. Leur facilité d’usage freine la réflexion, découragepour l’analyse et bloque l’envie de résoudre des problèmes. Cette perte d’engagement, si elle se prolonge, pourrait nuire à notre rapport au savoir. Elle réduirait aussi notre aptitude à gérer l’inattendu.Le rapport de l’université Elon évoque également un appauvrissement du métacognition, c’est-à-dire notre faculté à réfléchir sur nos propres raisonnements. »

Auriane Polge , Science & Vie , 2025 .

Le nouveau film de Robot Sorrow expose en 2045 des semblables aux allures humaines confondantes. Il transmet sur les écrans du monde une histoire de régression qui fait prévaloir une IA bien plus attractive que les spéculations esthétiques ou cogitatives individuelles. La chutte de la spontanéité créative va reproduire des représentations strictement fonctionnelles. Il précise à ce sujet : « La pression digitale, le retour instantané des infos imagées et des services pourvus selon les âges et les professions émanent déjà du passé. Ce que un tel ne peut réaliser n’est plus un problème car par un déclic il invite les remplaçants aux objectifs sollicités. Selon les données transmises l’analyse conduit à la prévalence du service reçu et à la prévalence de la satisfaction immédiate. Alors que la créativité a conduit l’humanité aux découvertes à travers les magnifiques potentiels distincts, la révolution vers le changement programmé va finir par installer des personnes similaires . »

Les rares personnages imprévisibles persistent sans être copiables dans des musées, sans la tête courbée mais droite, pour explorer l’espace visuel et communicatif naturels. L’indépendance du regard et du geste demeureront-ils une propriété intouchable du genre d’Adam et Eve, un schéma déjà tracé ou surréaliste ?

Joe Acoury