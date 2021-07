“Citoyen au service du citoyen” et “ S’épanouir c’est bien lire”!

Deux slogans, l’un appartenant au Mouvement de la Citoyenneté-حركةالمواطنة et l’autre à Gwinie Magazine!

Depuis 2013, le mouvement citoyen se veut être le regroupement de tous celles et ceux qui veulent récupérer le pays et qui sensibilise le libanais à la notion de citoyenneté en tablant sur quatre idées principales, la laïcité, la liberté, la justice sociale et le développement durable.

Depuis 2010, Gwinie Magazine, francophone et libanais, se veut être le compagnon des enfants à partir de 7 ans – qui sont les femmes et hommes de demain, bâtisseurs d’un nouveau liban – en les sensibilisant sur plusieurs thèmes, l’écologie, le respect de l’autre, l’ouverture culturelle et la responsabilité.

Il était tout à fait naturel que leurs chemins se croisent.

Gwinie Magazine se propose de vendre un certain nombre d’exemplaires au profit de la cellule sociale de حركة المواطنة et une partie des recettes du numéro “ Ces héros inconnus ”, sera versé aux pompiers de Beyrouth , les “oubliés” de notre tragédie.

Une initiative citoyenne !

