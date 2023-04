Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre Najib Mikati a présidé une réunion ministérielle pour discuter des développements sur le terrain concernant les déplacés syriens au Liban, à laquelle ont participé : le ministre des Affaires étrangères et des Émigrants Abdullah Bou Habib, ministre de la Justice le juge Henry Khoury, ministre des Affaires sociales Hector Hajjar, ministre de l’Intérieur et des Municipalités Juge Bassam Mawlawi, ministre du Travail Moustafa Bayram, commandant de l’armée Général Joseph Aoun, directeur général des Forces de sécurité intérieure Général Imad Othman, directeur général par intérim de la Sûreté générale Général Elias El- Baysari.

Les responsables réunis ont confirmé les décisions du Conseil des ministres, la première, n° 38 du 23/10/2014 relative au document de politique de déplacement syrien vers le Liban et la seconde, n° 2 du 14/07/2020 relative au ministère des Affaires sociales sur la présentation du document de politique général pour le retour des déplacés, ainsi que des mesures et procédures prises en application de la décision du Conseil Suprême de Défense en date du 24/04/2019, par l’armée et toutes les agences de sécurité contre les contrevenants , en particulier ceux qui sont entrés illégalement et ne possédaient pas de documents officiels et légaux.

Ils ont également convenu de poursuivre le suivi du retour volontaire des déplacés syriens, en tenant compte des accords et des lois en matière de préservation des droits de l’homme, sous la supervision des ministères et départements concernés, notamment le ministère des affaires sociales et la direction de la Sûreté générale.

Ils ont demandé au HCR, dans un délai maximum d’une semaine, de fournir au ministère de l’intérieur et des municipalités toutes sortes de données sur les déplacés syriens, à condition que le statut de personne déplacée soit révoqué pour chaque personne quittant le territoire libanais.

Et de demander aux services de sécurité de poursuivre strictement les contrevenants et d’empêcher l’entrée de Syriens par des moyens illégaux.

