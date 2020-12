Moins d'une minute de lecture

Des avions de chasse israéliens ont violé ce soir aux environs de 21h15, l’espace aérien libanais survolant notamment les régions de Beyrouth, Metn, Kesrouan, jusqu’à Jbeil. Ces survols constituent une violation de l’espace aérien libanais et de la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU.

Les avions de chasse israéliens utilisent notamment ce couloir via Jbeil pour bombarder la Syrie et interviennent alors que les négociations israélo-libanaises visant à délimiter les zones maritimes exclusives ont été reportées à une date ultérieure non spécifiée pour l’heure. Les forces israéliennes ont également placé des bouées marquant les zones qu’elles revendiquent dans la zone maritime exclusive libanaise.