samedi, novembre 1, 2025
توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية وجمعية سطوح بيروت : لتأمين معدات وأدوية وخدمات طبية دورية

Solidarité Liban
في إطار سعي جمعية سطوح بيروت إلى تعزيز الشراكات مع الانتشار اللبناني، بهدف تأمين خدمات وحاجات ضرورية لمشروعها الجديد « نساء الشمس »بما يخدم الفئات الأكثر حاجةً من المجتمع اللبناني، تمّ توقيع اتفاقية تعاون في 31 تشرين الأول 2025، في مكاتب الجمعية في الأشرفية، بين:

•⁠ ⁠الدكتورة غلاديس سعيد غيوم، نائبة رئيس الجمعية الأوروبية اللبنانية الطبية (ELMS)، ممثّلة رئيس الجمعية الدكتور إيلي حداد،
•⁠ ⁠والسيدة داليا داغر، مؤسسة ورئيسة جمعية سطوح بيروت،
•⁠ ⁠والسيدة كلودين حداد غونتييه، أمينة سر جمعية Les Toits de Beyrouth في فرنسا.

تهدف هذه الشراكة إلى تأمين معدات وأدوية وخدمات طبية دورية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية وتوعوية، بالتعاون والتضامن بين الجمعيتين.

تجدر الإشارة إلى أن من يتولّى متابعة الحاجات الطبية لجمعية سطوح بيروت، وتنظيم الندوات والورش التوعوية، وبناء جسر تعاون طبي مع فرنسا، هو الدكتور أنطوان شديد، أخصائي أمراض القلب وأمين صندوق Les Toits de Beyrouth في باريس.

