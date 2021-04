“.. l’islamologue algérien Ali Merad rappelait, à propos de la perception islamique de la figure de Jésus : « Le climat, d’abord merveilleux, puis tragique, dans lequel baigne l’image coranique du Christ, arrache le musulman à la foi tranquille avec laquelle il considère les autres prophètes évoqués dans le Livre. Le Christ n’est pas de ces “Envoyés de Dieu” dont on puisse se contenter de mentionner le nom avec une pieuse invocation. Ce nom est chargé à la fois de splendeur et de mystère. En effet, à la radieuse évocation de l’Enfant-Jésus, fruit d’une conception miraculeuse dans le sein virginal d’une jeune fille de Palestine, Marie, au souvenir de ses miracles, marqués du signe de la toute-puissance divine, s’ajoute le tableau des terribles événements qui précédèrent sa fin terrestre, puis la vision glorieuse de son Elévation au Ciel. »

Mohammed Taleb, Le Monde des religions, 2020.

Des passagers amoureux du pays des Cèdres souffrent de le voir se désintégrer ainsi. Ils vont aider les libanais qui souhaitent mettre en pratique les étapes d’une évolution ratée, celle d’une indépendance citoyenne. Marc, André et Ali dûment expérimentés en sciences humaines s’organisent pour une conférence de presse. Le sujet principal concerne des ateliers de vécus pour les parents afin que l’exercice de l’autonomie chez l’enfant ne soit plus dépendant du chantage affectif. Marc: Chers parents, en attendant les interventions pour résoudre les faillites de l’Etat il vous reste de précieuses initiatives rarement explorées. Chers mères et pères, malgré tout le désastre où vous êtes vous n’avez jamais été plus proche de vos enfants. Voici un espace accessible pour qu’une génération d’hommes et de femmes puisse compter autrement sur les découvertes et les adaptations et ce, à travers la responsabilité du libre choix.

Voici un nouveau partenariat à travers des jeux de rôles où vous pourriez choisir d’expérimentez la révolte légitime de l’adolescent afin de mieux saisir sa franche révolte. Elle servira à sa belle différence quelque soit le choix des autres et de ses propres appartenances .

Ce chantier quoique non encore entamé est déjà considéré comme un casse tête immense pour Jacques un nouveau marié qui a pris le pli de suivre à la lettre, les recommandations de son père, de ses aînés en famille, de ses représentants divers et des élus indiqués par les siens à travers les diverses sphères de l’état.

André précise : Ce projet va aussi et surtout concerner ceux qui ne sont pas prêt à lâcher prise sur des habitudes choisies pour faire ce qu’il faudrait. Ceux ci sont pourtant d’accord pour remettre en question l’indice autoritaire de lever la voix mais sans savoir comment se faire respecter autrement. Ali insiste sur un point:L’ enfant a besoin de son espace intérieur de liberté pour se réaliser non pas à travers la perception des siens et de son entourage communautaire seulement mais selon un parcours intime d’exploration et de discernement.

Sinon il reste captif de son immaturité quand il se félicite de l’obéissance à tout prix ! C’est là aussi que la non indépendance commence non seulement à cause de l’appel aux tutelles multiples, locales et internationales, mais parce qu’elle est issue d’une culture figée qui privilégie le pouvoir des uns sur les autres depuis la jeune enfance.

Hanna, un père qui ressemble à St Joseph répond d’un sourire paisible : Je me réjouis de la Sainte Bible, écrite sous la direction de L’ École Biblique de Jérusalem, édition du Cerf, 1955 rangée soigneusement sur ma modeste étagère en bois. Après plus d’un demi siècle de souffrances sans répondants je persévère dans un sentier lumineux de foi. Je vous remercie de venir de si loin pour sauver ce qui reste d’une initiative constructive.

Néanmoins, il me suffit de chercher le verbe de Dieu. Lui me prend chaque fois la main . A genoux devant Dieu jai le pouvoir de Sa Volonté. Amen.