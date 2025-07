Baklawa glacée roulée : le dessert feuilleté et givré

- Advertisement -

Le Baklawa glacée roulée réunit la finesse du phyllo croustillant et la fraîcheur d’une crème glacée onctueuse. Garnie de pistaches et parfumée à la fleur d’oranger, cette revisite audacieuse du classique gâteau libanais éblouit par son contraste chaud-froid et sa texture multi-couches.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

8 feuilles de phyllo

300 mL de crème glacée à la vanille ou ashta

100 g de pistaches concassées

2 c. à soupe de beurre fondu

1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

Sirop léger : 50 g de sucre 50 mL d’eau 1 c. à café d’eau de fleur d’oranger



Préparation

Préparer le sirop Dans une petite casserole, portez à ébullition eau et sucre. Retirez du feu, ajoutez eau de fleur d’oranger. Réservez. Montage des roulés Préchauffez le four à 180 °C.

Badigeonnez chaque feuille de phyllo de beurre fondu. Parsemez de pistaches concassées et d’un filet d’eau de fleur d’oranger.

Étalez une cuillerée de glace sur le bord d’une feuille, puis roulez-la serré. Répétez pour chaque roulé. Cuisson Disposez les roulés sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez 8–10 min jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Finition glacée Laissez tiédir 2 min, puis arrosez de sirop. Replacez au congélateur 15 min pour refroidissement. Service Servez bien froid, décoré de pistaches et d’un filet de sirop supplémentaire.

Les petits plus

Variation chocolatée : étalez une fine couche de pâte de cacahuète ou Nutella avant la glace.

: étalez une fine couche de pâte de cacahuète ou Nutella avant la glace. Arômes floraux : ajoutez quelques gouttes d’eau de rose au sirop.

: ajoutez quelques gouttes d’eau de rose au sirop. Épices chaudes : saupoudrez de cardamome moulue.

: saupoudrez de cardamome moulue. Version vegan : utilisez glace coco et beurre vegan.