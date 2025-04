Banques libanaises : l’heure des choix décisifs

- Advertisement -

Le secteur bancaire libanais face à l’effondrement : état des lieux en 2025

En avril 2025, le secteur bancaire libanais est en ruines. Selon les estimations de la Banque mondiale, les pertes accumulées par les banques dépassent 72 milliards de dollars, soit près de 350 % du PIB du pays. Le secteur bancaire, autrefois moteur de l’économie libanaise et vitrine de sa stabilité financière, est aujourd’hui paralysé.

La confiance du public s’est effondrée. Depuis octobre 2019, des restrictions sévères empêchent les épargnants d’accéder à leurs dépôts. Selon la Banque mondiale, plus de 95 % des comptes en devises étrangères sont gelés ou soumis à des plafonds de retrait dérisoires. Des millions de Libanais voient leurs économies bloquées, sans perspective claire de restitution.

Les banques commerciales libanaises, qui finançaient historiquement l’État en achetant massivement ses obligations souveraines, ont vu la valeur de leurs actifs chuter avec la défaillance de l’État en mars 2020. Le défaut de paiement a précipité la spirale d’illiquidité et d’insolvabilité dans laquelle se trouvent les banques aujourd’hui.

Au total, selon le rapport du FMI d’avril 2025, le secteur bancaire libanais ne détient plus que l’équivalent de 10 milliards de dollars d’actifs liquides, contre près de 150 milliards avant la crise. Cette contraction dramatique limite toute capacité à financer l’économie réelle ou à restaurer la confiance des déposants.

La nature de la crise bancaire libanaise : chiffres clés et responsabilités

La crise bancaire libanaise est avant tout une crise de liquidité et de solvabilité alimentée par des décennies de mauvaises pratiques financières et de laxisme réglementaire. La Banque du Liban a maintenu pendant des années un schéma de Ponzi dissimulé, où les nouveaux dépôts servaient à financer les besoins croissants de l’État et à couvrir les paiements d’intérêts aux anciens déposants.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2019, les banques libanaises détenaient plus de 70 % de leurs actifs sous forme de dette publique libanaise, exposant dangereusement leurs bilans aux risques souverains. Après la déclaration de défaut de l’État, cette exposition massive s’est traduite par des pertes systémiques.

Par ailleurs, la Banque du Liban, censée être le régulateur prudentiel du secteur, a elle-même été partie prenante de la crise. Elle a utilisé les réserves en devises pour soutenir la livre libanaise et maintenir artificiellement la parité de change pendant des années, épuisant près de 30 milliards de dollars de réserves selon le FMI.

La question des responsabilités est au cœur des débats. Les autorités libanaises peinent à s’accorder sur la répartition des pertes entre l’État, les actionnaires des banques et les déposants. En l’absence d’une législation claire sur la résolution bancaire, le secteur reste dans une zone grise, accentuant la méfiance généralisée.

Scénario 1 : recapitalisation massive et soutien international

Le premier scénario envisagé par les experts consiste en une recapitalisation massive du secteur bancaire libanais, adossée à un soutien financier international d’ampleur. Selon les projections du FMI, une injection de capitaux frais de l’ordre de 20 à 25 milliards de dollars serait nécessaire pour recapitaliser les principales banques du pays et rétablir un semblant de confiance.

Ce montant couvrirait à la fois les pertes accumulées sur les actifs souverains et la provision pour les créances douteuses résultant de l’effondrement de l’économie réelle. Pour mobiliser ces fonds, le Liban ne pourrait compter que sur un soutien externe massif, conditionné à des réformes structurelles profondes.

Le FMI a déjà posé ses conditions : réforme de la Banque du Liban, adoption d’une loi de résolution bancaire et clarification de la répartition des pertes. Les pays donateurs et les bailleurs internationaux, réunis lors de la conférence de Paris en mars 2025, ont rappelé que « sans gouvernance transparente et sans assainissement du secteur financier, aucune aide substantielle ne sera débloquée ».

Une recapitalisation massive permettrait de rétablir la solvabilité des établissements bancaires et de relancer graduellement l’offre de crédit à l’économie. Elle serait également un signal fort envoyé aux déposants, pouvant restaurer partiellement la confiance.

Cependant, ce scénario se heurte à plusieurs obstacles majeurs. D’une part, l’ampleur des montants nécessaires dépasse largement les capacités actuelles de financement du Liban. D’autre part, les donateurs internationaux restent prudents face aux précédents d’inefficacité de l’aide internationale dans le pays. Enfin, l’instabilité politique chronique du Liban complique la mise en œuvre rapide de réformes d’une telle ampleur.

Scénario 2 : répartition des pertes et bail-in des dépôts

Le second scénario, souvent qualifié de plus réaliste par les économistes du Carnegie Middle East Center, repose sur la reconnaissance des pertes et leur répartition entre l’État, les actionnaires des banques et les déposants via un mécanisme de bail-in.

Ce scénario impliquerait que les plus gros déposants, au-delà d’un certain seuil, subissent une décote sur leurs avoirs bloqués dans les banques. Les experts évoquent un taux de décote pouvant atteindre 60 % sur les dépôts dépassant 500 000 dollars, permettant de combler une partie du déficit de capitalisation bancaire.

La mise en place d’un tel mécanisme suppose une refonte complète de la législation bancaire, ainsi que des garanties pour protéger les petits déposants et éviter un effondrement total de la confiance dans le système financier. Les discussions au Parlement libanais sur un projet de loi de résolution bancaire, amorcées en février 2025, avancent lentement en raison de fortes résistances politiques.

Cette approche aurait l’avantage de limiter l’appel à des fonds publics ou internationaux massifs, mais elle comporte des risques considérables. Le choc sur la consommation et l’investissement serait sévère, avec un impact direct sur l’économie réelle déjà exsangue. De plus, l’application du bail-in risquerait de susciter une contestation sociale violente, dans un contexte de défiance généralisée envers les institutions.

Le FMI soutient prudemment ce scénario, à condition qu’il s’accompagne de mesures d’accompagnement pour amortir l’impact sur les ménages et les petites entreprises, telles que la création d’un fonds de garantie des dépôts pour les épargnants les plus modestes.

Scénario 3 : liquidation ordonnée et réduction du secteur bancaire

Le troisième scénario envisagé par les analystes repose sur la liquidation ordonnée d’une partie du secteur bancaire et la réduction drastique du nombre d’établissements financiers actifs au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en avril 2025, le Liban compte encore plus de 60 banques commerciales, un chiffre très élevé pour une économie de cette taille.

Ce scénario prévoit la fermeture progressive des banques insolvables, après une évaluation rigoureuse de la qualité de leurs actifs et de leur solvabilité réelle. Les déposants des banques liquidées recevraient, dans la mesure du possible, une partie de leurs fonds grâce à la cession des actifs résiduels, tandis que les actionnaires seraient entièrement dilués.

La Banque mondiale estime que la réduction du secteur bancaire à une quinzaine d’établissements solides pourrait permettre de restaurer une certaine stabilité et d’améliorer l’efficacité du système financier. Cette concentration du secteur limiterait les risques systémiques et faciliterait la supervision prudentielle par les autorités de régulation.

Cependant, la liquidation ordonnée comporte des défis logistiques et politiques majeurs. Les actifs des banques libanaises sont souvent illiquides ou surévalués, ce qui rend difficile leur cession rapide à des prix de marché. De plus, le réseau complexe d’interconnexions entre les établissements financiers et la Banque du Liban complique le démantèlement ordonné du secteur.

Sur le plan social, ce scénario entraînerait inévitablement des pertes massives d’emplois dans le secteur bancaire, qui emploie encore près de 26 000 personnes selon le Syndicat des employés de banque du Liban. La fermeture de nombreuses agences aggraverait également l’exclusion financière dans les zones rurales et les quartiers périphériques des grandes villes.

Néanmoins, plusieurs experts considèrent cette option comme une étape inévitable dans le processus de restructuration, soulignant qu’une réduction du secteur bancaire est indispensable pour aligner sa taille sur la capacité réelle de financement de l’économie libanaise post-crise.

Le rôle clé de la Banque du Liban dans les scénarios de restructuration

La Banque du Liban (BDL) joue un rôle central dans tous les scénarios de sauvetage ou de restructuration du secteur bancaire. En tant que régulateur et créancier en dernier ressort, la BDL est à la fois juge et partie dans cette crise systémique.

La banque centrale détient elle-même plus de 5 milliards de dollars d’actifs douteux, et sa crédibilité a été sévèrement écornée par la gestion controversée de la crise et par les accusations de mauvaise gouvernance. Le gouverneur par intérim, désigné après le départ de Riad Salamé, s’efforce de restaurer la transparence en publiant des audits indépendants, notamment celui confié au cabinet Alvarez & Marsal.

Ces audits ont révélé des pertes accumulées à hauteur de 72 milliards de dollars, confirmant l’ampleur de la faillite virtuelle de la Banque du Liban. L’institution est aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer son rôle traditionnel de stabilisateur monétaire, ayant perdu la majeure partie de ses réserves en devises.

Pourtant, la BDL reste incontournable dans la conduite de la restructuration bancaire. Elle est chargée de la supervision du processus de résolution des banques insolvables, de la gestion des actifs résiduels et de la coordination avec les partenaires internationaux.

Le FMI recommande un renforcement immédiat des capacités de supervision de la Banque du Liban, avec la création d’une unité spécialisée dans la résolution bancaire dotée de pouvoirs étendus pour mener à bien les liquidations et recapitalisations nécessaires.

La position du FMI et des créanciers internationaux

Le Fonds monétaire international (FMI) suit de très près l’évolution du secteur bancaire libanais. Dès 2022, l’institution avait clairement identifié la restructuration du système bancaire comme une condition sine qua non de tout accord d’aide. En avril 2025, le FMI maintient ses exigences : clarification du traitement des pertes, restructuration des banques insolvables, et réforme de la gouvernance de la Banque du Liban.

Le FMI insiste également sur la nécessité de séparer clairement les responsabilités au sein de la Banque du Liban. L’institution a recommandé dans ses derniers rapports que la BDL se concentre exclusivement sur ses fonctions de politique monétaire et de gestion des réserves, tandis que la supervision bancaire serait confiée à une autorité de régulation indépendante. Ce découplage vise à prévenir les conflits d’intérêts qui ont marqué la gestion du secteur financier libanais au cours de la dernière décennie.

Le rapport du FMI d’avril 2025 souligne avec prudence que « les réformes précédentes ont échoué en grande partie à cause de l’imbrication des intérêts entre la sphère politique et le secteur bancaire ». De nombreuses banques libanaises sont historiquement liées à des familles influentes et à des partis politiques majeurs, créant un système de collusion qui a contribué à la crise actuelle.

Cette proximité malsaine a permis le recyclage des fonds publics à travers des montages complexes de dettes souveraines souscrites par les banques elles-mêmes, puis refinancées par la Banque du Liban. Ce schéma a alimenté un endettement massif de l’État et retardé les réformes structurelles nécessaires.

Les créanciers internationaux réclament des garanties strictes pour éviter que les mêmes dérives ne se reproduisent. Ils plaident pour la transparence totale dans le processus de restructuration, avec la publication détaillée des bilans des banques et des audits de la Banque du Liban. Cette exigence de transparence est jugée indispensable pour restaurer la confiance des investisseurs et des déposants.

Toutefois, le FMI reste prudent quant aux perspectives de redressement du secteur bancaire libanais. Le fonds souligne que sans un accord politique interne solide et un engagement ferme à rompre avec les pratiques du passé, les réformes risquent de rester lettre morte.

Conséquences pour les déposants et la confiance dans le système financier

Au cœur de la crise bancaire libanaise se trouvent les millions de déposants ordinaires, dont les économies sont bloquées depuis maintenant plus de cinq ans. La Banque mondiale estime qu’environ 80 milliards de dollars de dépôts en devises étrangères restent gelés dans les comptes bancaires, représentant l’épargne d’une large partie de la population.

Quel que soit le scénario de restructuration adopté, les pertes pour les déposants apparaissent aujourd’hui inévitables. Même dans l’hypothèse d’une recapitalisation massive, les fonds disponibles seraient insuffisants pour rembourser l’intégralité des avoirs gelés. La décote des dépôts est donc une perspective réaliste, particulièrement pour les gros épargnants.

Les petits déposants pourraient bénéficier d’une certaine protection si un fonds de garantie des dépôts est mis en place avec le soutien du FMI et des bailleurs internationaux. Le projet actuellement à l’étude prévoit de couvrir jusqu’à 100 000 dollars par compte, mais sa faisabilité dépend des ressources mobilisables et du succès du processus de restructuration global.

La restauration de la confiance dans le système bancaire passera également par des réformes de gouvernance profondes. Les experts s’accordent à dire que sans justice indépendante et sans reddition de comptes des anciens dirigeants des banques et de la Banque du Liban, la confiance des citoyens restera brisée.

Le défi est immense : il s’agit de reconstruire de zéro un contrat de confiance entre les banques et leurs clients, dans un contexte où les précédentes promesses de réforme ont systématiquement échoué. La société civile et les organisations économiques indépendantes insistent pour que les décisions de restructuration soient prises dans la transparence la plus totale, afin d’éviter toute nouvelle captation par les réseaux d’influence traditionnels.