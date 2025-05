- Advertisement -

Beyrouth, le 30 mai 2025 | Pour sa 7e édition, le jury du Prix RFI – AUF des jeunes écritures sera présidé par Alexis Michalik, auteur et metteur en scène franco-britannique multi-primé. Organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Radio France Internationale (RFI) et Short Édition, ce concours littéraire international vise à encourager l’écriture et la lecture en français à travers des œuvres de fiction courtes. Les étudiants de 18 à 29 ans, inscrits en 2024-2025 dans une université, une grande école membre de l’AUF ou à l’École de Management de la Francophonie (ESFAM), sont invités à prendre la plume pour participer à ce grand jeu d’écriture francophone.

L’année précédente, près de 250 œuvres étaient en compétition. Publiées sur le site short-edition.com, elles ont suscité l’intérêt de plus de 4300 votants.

Une consigne créative

Le récit proposé devra impérativement débuter par l’incipit suivant : « Je ne peux pas raconter d’où je viens. J’ai tout oublié. », extrait de la pièce de théâtre Passeport d’Alexis Michalik, publiée aux éditions Albin Michel.

La nouvelle devra être rédigée en français, compter 8 000 caractères maximum (espaces compris) et être soumise en ligne avant le 30 juin 2025 à minuit (heure de Paris, France) sur la plateforme dédiée de Short Édition.



Deux œuvres seront primées :

Le Prix du Public, décerné à l’œuvre ayant reçu le plus de votes en ligne ;

Le Prix du Jury, attribué par un jury de professionnels engagés pour la Francophonie et la littérature.

Le jury pourra également attribuer une mention spéciale à une œuvre coup de cœur.

Une aventure littéraire francophone

Ce prix permet chaque année de révéler de jeunes talents venus de toute la francophonie. Les œuvres finalistes bénéficieront d’une large visibilité sur les sites et réseaux sociaux de l’AUF, RFI et Short Édition. Cette édition 2025 est une invitation à explorer les récits d’identité, de mémoire et d’imaginaire à travers la richesse de la langue française.

Calendrier du concours – 7e édition

Les candidatures sont ouvertes du 26 mai au 30 juin 2025 minuit (heure de Paris, France).

Le comité de lecture se réunira courant juillet pour sélectionner les finalistes.

Le vote du public se tiendra du 1er au 14 septembre 2025.

Le jury délibérera le 12 septembre, avant l’annonce tant attendue des lauréats le 15 septembre 2025.

Les modalités de participation et le règlement complet sont disponibles sur le site de l’AUF.

Plus d’informations et dépôt des candidatures

Liste des établissements éligibles