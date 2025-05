Prisons surpeuplées et justice à l’arrêt : état d’urgence carcéral au Liban

- Advertisement -

Une surpopulation carcérale critique

Le système pénitentiaire libanais traverse une crise sans précédent. Les établissements de détention fonctionnent bien au-delà de leur capacité théorique. Certains centres, comme la prison centrale de Roumieh, atteignent un taux d’occupation supérieur à 300 %. Cette saturation génère des conditions de vie qualifiées d’inhumaines, tant par les détenus que par les agents pénitentiaires.

Les infrastructures, conçues pour accueillir quelques centaines de détenus, en hébergent désormais plusieurs milliers. Cette promiscuité aggrave les tensions entre prisonniers et favorise les violences. Les cellules collectives, prévues pour cinq à six personnes, en abritent parfois plus de vingt. L’espace vital est réduit à quelques dizaines de centimètres carrés par détenu, sans ventilation ni éclairage adéquat.

Le manque d’eau courante et les coupures électriques quotidiennes dans la prison de Roumieh affectent aussi bien l’hygiène que la sécurité. L’absence de douches fonctionnelles, de toilettes individuelles et de systèmes de désinfection expose les prisonniers aux maladies infectieuses. Les épidémies de gale, de tuberculose et de gastro-entérites sont fréquentes. La chaleur en été et le froid en hiver rendent la détention encore plus pénible, faute d’isolation thermique.

Un personnel pénitentiaire débordé

Le sous-effectif chronique du personnel de surveillance constitue un facteur aggravant. À Roumieh, deux agents de surveillance doivent gérer jusqu’à soixante détenus par étage. Ce ratio rend toute forme de surveillance effective impossible. Les rondes de sécurité sont rares, et les interventions en cas d’incident sont souvent différées, voire impossibles.

Les gardiens dénoncent un abandon de l’administration. Leurs conditions de travail se dégradent à mesure que la pression carcérale augmente. Les heures supplémentaires ne sont pas compensées, les équipements de sécurité sont vétustes, et la formation continue est inexistante. Plusieurs surveillants ont quitté leur poste ces derniers mois, aggravant le déficit humain. Les syndicats réclament une revalorisation salariale et un plan de recrutement d’urgence.

Détention préventive : un système paralysé

La saturation des prisons s’explique aussi par le recours systématique à la détention préventive. Près de 41 % des personnes incarcérées attendent encore leur jugement, parfois depuis plus d’un an. Ce chiffre traduit la lenteur des procédures judiciaires et l’incapacité du système à traiter les dossiers dans des délais raisonnables.

Le recours excessif à la détention provisoire révèle un dysfonctionnement structurel. Les juges d’instruction, débordés, privilégient les mesures de rétention en l’absence d’alternatives efficaces. Le manque d’assistance juridique pour les détenus les plus pauvres rend les recours quasi impossibles. L’absence de mécanismes de libération conditionnelle ou de contrôle judiciaire alourdit encore la pression sur les établissements pénitentiaires.

Plusieurs cas recensés illustrent l’absurdité du système : des détenus atteints de pathologies chroniques ou mentales, maintenus en prison sans soins adaptés, dans l’attente d’une audience reportée à plusieurs reprises. Ces situations, de plus en plus fréquentes, choquent même certains magistrats qui évoquent des « violations manifestes du droit à un procès équitable ».

Un système judiciaire à l’arrêt technique

La désorganisation du système judiciaire contribue directement à cette crise. L’informatisation des tribunaux, engagée depuis plusieurs années, est en panne. Les logiciels censés gérer les calendriers d’audience et la transmission des dossiers entre juridictions sont inopérants. Cette défaillance technique empêche de programmer les audiences dans des délais convenables et allonge les procédures.

Les greffes travaillent encore manuellement, à partir de registres papier souvent incomplets ou illisibles. Les convocations se perdent, les reports s’accumulent, et les avocats ne peuvent accéder aux pièces du dossier. L’absence de numérisation prive les juridictions d’outils élémentaires de suivi. Les appels d’offres lancés pour relancer l’informatisation sont restés sans suite, faute de financements ou en raison de soupçons de favoritisme.

Cette paralysie du système judiciaire entraîne une accumulation des affaires non traitées. Les audiences sont fixées à plusieurs mois d’intervalle, parfois plus d’un an. La gestion des urgences est devenue impossible. Les affaires civiles et commerciales sont elles aussi affectées, ralentissant l’ensemble du fonctionnement institutionnel.

Des appels à réformer sans réponse

Face à cette situation, plusieurs magistrats, avocats et organisations de défense des droits de l’homme demandent des mesures urgentes. Ils plaident pour une réforme globale de la détention préventive, la mise en place de tribunaux de comparution rapide, et la réactivation de la justice de proximité. L’objectif serait de désengorger les prisons en traitant rapidement les dossiers simples ou les infractions mineures.

Les appels à une refonte du système d’audience et à une numérisation des procédures judiciaires n’ont pas été suivis d’effet. Les annonces de réforme restent sans application concrète. Le ministère de la Justice évoque un manque de ressources, mais les critiques pointent surtout une absence de volonté politique.

L’absence de coordination entre les ministères concernés – Intérieur, Justice, Santé – empêche toute approche systémique. Chacun agit selon ses priorités propres, sans concertation sur les enjeux partagés. Cette fragmentation institutionnelle entretient le blocage. Les projets de loi restent à l’étude, les décrets d’application ne sont pas publiés, et les financements ne sont pas débloqués.

Des appels d’offres sans suite

La question des infrastructures carcérales reste elle aussi non résolue. Plusieurs appels d’offres ont été lancés au cours des dernières années pour rénover les prisons existantes ou construire de nouveaux établissements. Aucun n’a abouti. Les procédures administratives, complexes et lentes, se heurtent à des intérêts divergents. Des soupçons de corruption ou de favoritisme ont paralysé certains projets avant même leur lancement.

Dans le même temps, les installations existantes se dégradent. Les réseaux d’évacuation d’eau, les systèmes de ventilation, les équipements de cuisine ou de blanchisserie tombent en panne sans être remplacés. Les détenus et les gardiens dénoncent l’absence d’investissements et de suivi. La maintenance des bâtiments est quasi inexistante.

Des conséquences humaines et sociales graves

Les conditions de détention actuelles engendrent des effets dévastateurs sur les détenus. Le stress permanent, la promiscuité, l’insalubrité et l’absence de perspective de libération contribuent à une dégradation rapide de la santé mentale. Les cas de tentatives de suicide sont en augmentation. Les actes d’automutilation, les agressions entre détenus et les troubles du comportement se multiplient.

Les familles des détenus, elles aussi, subissent les effets de cette crise. Les conditions de visite, déjà restrictives, se sont durcies. L’accès à l’information sur l’état de santé ou la situation juridique des proches incarcérés est difficile. Le coût des déplacements, des colis et des aides envoyées pèse lourdement sur des ménages déjà précarisés.

Vers un point de rupture ?

Le système carcéral libanais est aujourd’hui au bord du point de rupture. Les experts préviennent que sans plan de désengorgement immédiat, la situation pourrait basculer dans une crise humanitaire. Le surpeuplement, combiné à l’effondrement des services de base, pourrait provoquer des émeutes, des évasions ou des drames sanitaires majeurs.

Des pistes existent : développement des peines alternatives, libération conditionnelle pour les infractions mineures, réforme de la détention provisoire, investissements ciblés dans les infrastructures, et coopération internationale pour la modernisation du système judiciaire. Mais ces pistes nécessitent une volonté politique ferme et une coordination interinstitutionnelle efficace.