Fattet Bayd : la casserole d’œufs froide qui séduit l’été

Moelleuse, onctueuse et surprenante, la Fattet Bayd est la star rafraîchissante des cuisines libanaises estivales. Entre couches de pita grillé, d’omelette légère et de yaourt relevé à l’ail, ce plat en version froide réconcilie comfort food et légèreté. À partager en entrée ou petit plat lors de vos déjeuners ensoleillés.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

4 œufs + 2 blancs supplémentaires

2 pains pita (ou 4 petites galettes), grillés et émiettés

300 g de yaourt grec ou labneh

2 c. à soupe de tahini (facultatif)

2 gousses d’ail, pressées

2 c. à soupe de jus de citron

30 g de pignons de pin, grillés

Quelques brins de persil plat, ciselés

3 c. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

Préparation

Omelette aux œufs et blancs Battez 4 œufs avec 2 blancs, salez, poivrez. Dans une poêle chaude huilée, versez l’appareil et faites cuire une omelette fine ; laissez refroidir puis émincez-la en lamelles. Yaourt assaisonné Mélangez yaourt, tahini, ail, jus de citron, sel et poivre. Ajustez l’ail ou le citron selon votre goût. Montage en couches Dans un plat ou des bols individuels, déposez une couche de pita émiettée, arrosez d’un filet d’huile d’olive.

Recouvrez d’omelette, puis nappez généreusement de yaourt assaisonné. Finition froide Placez au réfrigérateur 1 h minimum.

Avant de servir, parsemez de pignons grillés et de persil.

Les petits plus

Croquant épicé : saupoudrez de zaatar ou de sumac.

: saupoudrez de zaatar ou de sumac. Variante viande : ajoutez des lanières de poulet grillé ou d’agneau effiloché.

: ajoutez des lanières de poulet grillé ou d’agneau effiloché. Plus crémeux : remplacez une partie du yaourt par de la crème fraîche épaisse.

: remplacez une partie du yaourt par de la crème fraîche épaisse. Alternative végétale : remplacez œufs par tofu soyeux mariné au citron pour une version vegan.