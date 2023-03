L’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique (AIFS) a été inaugurée le 21 mars 2023 à Rabat (Maroc) en présence du Président de l’AUF, Prof. Sorin Mihai CÎMPEANU, du Recteur, Prof. Slim KHALBOUS, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Royaume du Maroc, Prof. Abdellatif MIRAOUI et du Directeur Général de l’AIFS, Dr Adel JARBOUI. Des personnalités scientifiques et politiques francophones et des représentants des instances de l’AUF étaient également présents.

L’AIFS est née à la suite de la Consultation mondiale réalisée par l’AUF en 2020 auprès des acteurs des systèmes éducatifs et universitaires francophones et qui a donné lieu à la publication du Livre Blanc de la Francophonie scientifique.

L’AIFS a pour mission d’apporter des réponses à des besoins essentiels, exprimés par de nombreux acteurs de la Francophonie scientifique :

– L’amélioration de la compréhension et la systémisation de la connaissance de l’espace scientifique francophone, par des études, de la veille, des approches prospectives et des outils d’aide à la décision ;

– La valorisation de la richesse et de la diversité de la production scientifique – actuelle et potentielle – par le soutien à la publication de contenus francophones et l’appui à leur découvrabilité ;

– La promotion de l’attractivité de la Francophonie scientifique, particulièrement auprès des jeunes, mais aussi des enseignants et des chercheurs.

L’AIFS est structurée autour de 3 centres d’activité :

Pôle 1 – Observatoire de la Francophonie scientifique

Pôle 2 – Publication et valorisation de la Francophonie scientifique

Pôle 3 – Gouvernance des établissements de la Francophonie scientifique

Lors de la cérémonie d’inauguration, plusieurs personnalités ont fait part de leur intérêt pour cette nouvelle structure de l’AUF en abordant de nombreuses pistes de collaboration avec leurs organisations respectives :

– Prof. Mohammed ESSAOURI, Représentant du Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc

– Mme Haoua ACYL, Représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord

– Prof. Thierry COULHON, Président-Directeur Général du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES)

– Dr Valérie VERDIER, Présidente-Directrice Générale de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Le choix de Rabat en tant que siège de l’AIFS a été adopté à l’unanimité par la 18ème Assemblée Générale de l’AUF en septembre 2021 à Bucarest (Roumanie).

Le Maroc, qui a en outre mobilisé d’importants moyens humains et logistiques, est ainsi devenu le partenaire stratégique de l’AUF pour l’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique.