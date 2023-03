La coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Joanna Wronecka, a appelé mercredi à l’élection d’un nouveau président « sans plus tarder » via un tweet.

Pour rappel, le Liban est sans président depuis la fin du mandat du général Michel Aoun, le 1er novembre 2022 alors que la situation du pays des cèdres continue à se détériorer au niveau économique.

We are now into the fifth month of presidential vacuum in #Lebanon. Responding to the growing and legitimate needs of the people requires electing a #president without further delay. Political leaders are expected to prioritize national interest at this critical moment.