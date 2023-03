Le général Abbas Ibrahim a fait ses adieux à la Sûreté générale ce mercredi 1er mars. Il était à la tête de l’institution depuis 2011 et sera remplacé par le général de brigade Elias Baisari. Si à un moment la prolongation du mandat du Général Ibrahim était évoquée, elle a été écartée après que le premier ministre l’a estimé impossible via une décision du conseil des ministres sans passage d’une loi par le parlement.

Ce dernier n’a pu cependant se réunir, en raison du boycott des partis estimant que l’institution parlementaire s’est transformée en collège électorale depuis la fin du mandat présidentiel.

Une lettre du Général Ibrahim a été ainsi lue par le lieutenant-colonel Ali Termos rendant hommage au personnel, soulignant les défis que l’institution a dû surmonter durant son mandat et appelant au dialogue entre libanais.

« C’est une époque que nous avons vécue dans des conditions catastrophiques pour le pays, notamment en matière de sécurité publique. Avec les débuts de l’exode syrien, face à ce grand défi et face à ses effets désastreux à tous les niveaux, en raison de l’afflux massif de personnes déplacées qui sont entrées au Liban à la suite de la guerre de Syrie, j’ai commencé à affronter les organisations terroristes qui ont tenté de ramener le Liban à l’époque de la sédition, de la fragmentation et de la désintégration, ils ont donc semé le terrorisme criminel sur le terrain qui visait la structure L’État et son peuple sûr, avec la priorité de poursuivre la confrontation ouverte avec l’ennemi israélien, qui a été ciblant notre arène en recrutant des espions et en travaillant pour frapper toutes les forces du Liban ».

Il a également assuré qu’il « restera à leurs côtés et aux côtés de leurs familles », dans lequel il appelle « les soldats à préserver la confiance que il partira. »

Le général Abbas Ibrahim s’était précédemment réuni pour une dernière fois avec les officiers de la direction de l’institution, le général Elias Al-Baisari qui le remplace a également rendu un vibrant hommage au général Abbas Ibrahim: « Avec votre ferme volonté, et malgré toutes les difficultés et défis, vous avez su hisser la Direction au rang des institutions internationales en termes d’organisation, de gestion et d’efficacité. Par conséquent, je n’exagère pas en disant que la Sûreté générale a perdu en vous déplaçant de ce site, mais vous ne l’avez pas perdu et ne le perdrez pas. (…) Vous avez été le premier administrateur à organiser la Direction et posé les principales bases pour la transformer en une sécurité publique sans papiers, et grâce à vous, la Sûreté Générale s’est étendue à travers le développement et l’implantation de nouveaux bureaux, départements, centres et quartiers généraux ».

Il a aussi souligné le rôle tenu par le général Ibrahim dans la lutte contre le terrorisme ou encore le rôle joué par lui dans les négociations entre partis politiques afin « d’alléger le fardeau des citoyens, et vous avez transformé l’impossible en possible et le possible en réalité, en créant des des idées et des solutions efficaces à tous les problèmes et dossiers qui impliquaient des complications dans des proportions différentes » et avec les pays étrangers qu’il décrit comme « le trait d’union entre l’Orient et l’Occident. ».

La tâche entamée par le général Ibrahim sera poursuivi selon les plans qu’il a élaboré, souligne le général Baisari, « du dossier des déplacés syriens, à la pandémie de Corona, à l’effondrement économique et financier , de terminer sa mise en œuvre. Nous serons à la hauteur de la responsabilité et de la confiance que vous nous avez accordées.