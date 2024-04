Dans un climat de crise économique persistante, le député Ibrahim Kanaan, président de la commission des finances et du budget, a affirmé dans une récente interview pour l’émission “Le Paysage Libanais” sur la chaîne Al Hurra, que l’accord avec le Fonds Monétaire International (FMI) reste en vigueur. Kanaan souligne l’intention ferme du FMI de poursuivre cet accord, réfutant toute idée que l’accord serait “mort” et assurant que le Fonds n’a pas abandonné le Liban malgré la lenteur des progrès due à la crise des dépôts bancaires.

Lors de son intervention, Kanaan a également abordé les défis supplémentaires auxquels le Liban fait face, notamment la menace d’être placé sur la liste grise de la GAFI, ce qui impliquerait une surveillance financière internationale accrue. Selon lui, cette situation pourrait renforcer l’économie illégale, incluant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, du fait de la prédominance des transactions en espèces dans un contexte où le secteur bancaire local est affaibli.

Kanaan a exprimé sa frustration vis-à-vis de la situation actuelle où le Liban risque de devenir un État voyou hors du système financier mondial. Il a insisté sur l’importance de renforcer l’économie légitime et non de détruire le secteur privé libanais. Le député a également évoqué la nécessité d’un audit transparent par une entreprise internationale neutre pour examiner les avoirs des banques et les recettes de l’État, un point crucial pour regagner la confiance des investisseurs et stabiliser l’économie.

Kanaan a révélé que des discussions sérieuses ont eu lieu lors de ses réunions avec le FMI, soulignant l’importance d’une action continue tant du gouvernement que du parlement. Il a exprimé son optimisme quant à la visite prochaine de la mission du FMI au Liban en mai, qui vise à reprendre les discussions là où elles s’étaient arrêtées.