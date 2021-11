Suite aux informations faisant état du refus de la Banque du Liban d’apporter les informations nécessaires à la poursuite de la procédure d’audit juricomptable, celle-ci répond, indiquant avoir installé les équipements nécessaires au sein du bureau du ministère des finances où sont présents les auditeurs.

Pour rappel, de source médiatique, on indique que le cabinet Alvarez & Marsal pourrait annoncer d’ici 24 heures son retrait du processus d’audit qui doit amener au chiffrage exact des pertes de la banque centrale libanaise, une des principales conditions au déblocage de l’aide de la communauté internationale face à la crise économique.

Cette information intervient également alors que le gouverneur de la banque centrale fait l’objet de plusieurs procédures de poursuites judiciaires pour détournement et blanchiment d’argent à l’étranger notamment en Suisse et en France dans le cadre de ses fonctions. Certains observateurs indiquent que l’audit juricomptable de la BdL pourrait confirmer ou infirmer l’objet de ces plaintes.

Le communiqué de la Banque du Liban

À la lumière des développements liés au processus d’audit pénal, la Banque du Liban souhaite déclarer ce qui suit :

1- Le 27/09/2021, le Ministre des Finances a remis à la Banque du Liban une copie du contrat modifié en date du 17/09/2021, signé avec Alvarez & Marsal Middle East Limited (« A&M). du Liban pour installer l’équipement et les programmes logistiques nécessaires. Société (« A&M ») au bureau du ministère des Finances.

2- Après avoir reçu la demande ci-dessus, la Banque du Liban a mené les procédures nécessaires pour préparer le réseau, les ordinateurs et les programmes nécessaires pour effectuer des opérations de test sur elle afin de s’assurer de son état de préparation.

3- Le 21/10/2021, la Banque du Liban a téléchargé les informations requises de la société (« A&M ») vers l’ordinateur principal du bureau désigné à cet effet dans le bâtiment du ministère des Finances, notant qu’environ 900 mégaoctets de ce les informations ont été téléchargées.

4- Le 11/11/2021, le Ministre des Finances a demandé à la Banque du Liban de répondre à un certain nombre de clarifications demandées à la société (« A&M ») sur les informations mises à sa disposition.

5- Confirmant l’évolution positive des relations avec la société (« A&M »), la Banque du Liban étudie actuellement ces notes et apporte les éclaircissements nécessaires afin de surmonter les obstacles qui pourraient entraver la conduite de la procédure par la société (« A&M »).

Le 23 novembre, le journal Al Nidaa révèle que le cabinet envisage à nouveau de se retirer suite au refus persistant de la BdL à fournir les informations nécessaires.