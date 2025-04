La cellule terroriste arrêtée en Jordanie : ramifications libanaises et implications régionales

- Advertisement -

L’annonce, par les autorités jordaniennes, du démantèlement d’une cellule terroriste composée de seize individus liés aux Frères musulmans et à des factions armées opérant depuis le Liban a provoqué une onde de choc dans la région. Selon les premières informations divulguées par Amman, cette cellule préparait des actes de sabotage sur le territoire jordanien, avec un soutien logistique et un entraînement fournis, en partie, depuis le Sud-Liban. Cette révélation, bien qu’encore partiellement documentée, relance les inquiétudes sur l’extension transnationale des réseaux islamistes actifs au Moyen-Orient et interroge directement le rôle du Liban comme territoire de transit ou de sanctuarisation.

Au-delà de la dimension sécuritaire, cet épisode soulève une série de questions politiques, diplomatiques et militaires. Il met en lumière la porosité des frontières régionales, les dynamiques complexes de collaboration entre groupes islamistes et forces locales, et la fragilité du modèle sécuritaire libanais. À travers ce dossier, c’est toute la question de la souveraineté territoriale et de la capacité des États à contrôler leurs zones d’influence qui est posée.

Une opération préventive d’envergure à Amman

Selon les autorités jordaniennes, l’opération ayant conduit à l’arrestation de la cellule s’est déroulée dans plusieurs quartiers périphériques d’Amman, notamment dans les zones de Marka et de Wadi al-Seer. Les seize suspects ont été localisés grâce à une surveillance technique prolongée, incluant écoute des communications, traçage des itinéraires numériques, et infiltration d’agents sur le terrain.

Les perquisitions ont permis de découvrir du matériel militaire, des composants électroniques destinés à la fabrication de drones rudimentaires, ainsi que des explosifs artisanaux. La cellule projetait d’attaquer des infrastructures de transport, des centres administratifs, et potentiellement des intérêts diplomatiques occidentaux. Si ces projets étaient encore au stade de la préparation, les autorités estiment qu’ils auraient pu être opérationnels dans un délai de deux à trois semaines.

Le communiqué officiel du ministère jordanien de l’Intérieur indique que les suspects ont reconnu avoir été en contact avec des cadres idéologiques issus des Frères musulmans, ainsi qu’avec des techniciens de factions alliées à des groupes chiites libanais. Des aveux partiels font état de voyages clandestins au Liban, en particulier dans le secteur de Tyr et dans certaines localités de la Békaa Sud, où ils auraient suivi une formation au maniement d’explosifs et à la navigation par drone.

Ces éléments, bien que nécessitant confirmation indépendante, ont été jugés suffisamment crédibles pour provoquer une réaction immédiate de la diplomatie jordanienne auprès des autorités libanaises.

Les premières réactions libanaises : entre déni et volonté de coopération

À Beyrouth, l’annonce de cette opération a d’abord été accueillie avec prudence. Les services de sécurité intérieure ont indiqué ne disposer d’aucun élément permettant de confirmer l’implication directe de ressortissants libanais dans les activités de la cellule. Toutefois, face à la pression diplomatique d’Amman, le gouvernement a réagi rapidement par l’intermédiaire du Premier ministre, qui a assuré les autorités jordaniennes de sa pleine coopération dans l’enquête, et ordonné l’ouverture d’une enquête parallèle sur le territoire libanais.

Cette réaction traduit une stratégie d’apaisement adoptée par Nawaf Salam, soucieux de préserver les relations étroites entre les deux pays. En coulisses, des échanges ont eu lieu entre les ministères de l’Intérieur, les directions générales des deux pays, et les services de renseignement, afin de partager des données sensibles. Selon des sources proches du dossier, le Liban aurait accepté de fournir des profils biométriques de plusieurs individus suspectés d’avoir transité par son territoire, en contrepartie d’un accès restreint aux aveux recueillis par les autorités jordaniennes.

Ce climat de coopération ne masque toutefois pas les tensions internes que ce dossier suscite. Au sein du gouvernement libanais, certains ministres proches du Hezbollah ont mis en garde contre une instrumentalisation politique de cette affaire. Selon eux, les accusations portées contre des factions opérant depuis le Liban pourraient servir de prétexte à une reprise des pressions internationales sur la résistance libanaise.

Face à ces dissensions, le président de la République a convoqué une réunion du Conseil supérieur de défense pour examiner les implications sécuritaires du dossier. À l’issue de cette réunion, un communiqué a rappelé « l’engagement du Liban à ne pas permettre que son territoire soit utilisé pour nuire à la sécurité de ses voisins ». Ce langage, diplomatique mais ferme, vise à concilier l’exigence de souveraineté et le besoin de préserver la stabilité régionale.

L’ombre persistante des réseaux transnationaux

La dimension transnationale de la cellule démantelée en Jordanie renvoie à un phénomène plus large : celui de la reconfiguration des réseaux islamistes à la suite de la défaite militaire de Daech en Syrie et en Irak. Depuis plusieurs années, les analystes sécuritaires observent une mutation de ces groupes, passés d’une logique de conquête territoriale à une stratégie d’infiltration silencieuse. Ces réseaux misent désormais sur des opérations ciblées, menées par des cellules autonomes, souvent hybrides dans leur idéologie et dans leurs affiliations.

Le Liban, en raison de la porosité de ses frontières, de la fragmentation de son appareil sécuritaire, et de la présence de multiples camps de réfugiés, constitue un terrain propice aux circulations clandestines. Plusieurs rapports internationaux ont signalé l’existence de réseaux de soutien logistique dans certaines régions du pays, notamment dans le Nord et dans la Békaa. Si les autorités affirment contrôler la situation, la réalité est plus nuancée : l’État ne dispose pas des moyens humains et technologiques pour surveiller en permanence tous les points de passage.

Cartographie des zones de vulnérabilité au Liban

Les zones identifiées comme les plus sensibles à l’infiltration de groupes transnationaux sont bien connues des autorités libanaises. Dans la Békaa, plusieurs villages proches de la frontière syrienne sont réputés pour abriter des cellules dormantes, ainsi que des réseaux de contrebande qui servent de passerelles logistiques. Ces régions, historiquement marginalisées, combinent pauvreté extrême, faiblesse des infrastructures, et présence limitée des forces régulières, ce qui favorise l’autonomie de groupes non étatiques.

Dans le Nord, certaines zones périurbaines de Tripoli, comme Bab el-Tebbaneh et Jabal Mohsen, sont également surveillées de près. Ces quartiers ont été le théâtre de conflits récurrents dans la décennie passée, et bien que la situation se soit stabilisée, des poches de radicalisation subsistent. Plusieurs anciens combattants de la guerre syrienne y sont retournés, sans suivi judiciaire clair, et peuvent offrir un terreau fertile à des projets subversifs.

Dans les camps palestiniens, la situation est encore plus complexe. Bien que le Liban n’y exerce pas de souveraineté sécuritaire directe, des accords tacites entre les factions palestiniennes et l’État permettent un contrôle informel. Cependant, certaines factions islamistes, minoritaires mais actives, peuvent y entretenir des liens avec des réseaux externes. Le camp de Ain el-Hilweh, en particulier, a été mentionné dans plusieurs rapports comme un centre potentiel de coordination logistique et de transit.

La réponse des autorités libanaises reste marquée par une double difficulté : d’un côté, l’absence d’un système centralisé de renseignement interopérable entre les différentes agences de sécurité ; de l’autre, une volonté politique hésitante face au risque de confrontation communautaire, notamment lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des zones perçues comme sensibles sur le plan confessionnel.

Réactions régionales : soutien, méfiance et ajustements

L’annonce de l’affaire a suscité des réactions immédiates au sein des capitales arabes. L’Arabie saoudite a exprimé sa solidarité avec la Jordanie, tout en appelant à un renforcement de la coopération sécuritaire interarabe. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a évoqué la nécessité d’un mécanisme commun de veille stratégique, axé sur l’analyse des menaces transversales et le partage de renseignement.

Le Qatar, médiateur habituel dans les crises libanaises, s’est montré plus réservé. Dans une déclaration mesurée, le ministère des Affaires étrangères qatari a rappelé « son attachement à la stabilité du Liban » tout en appelant à « un traitement équitable des dossiers sensibles sans exacerbation des tensions régionales ».

Les Émirats arabes unis, qui ont récemment accru leur coopération militaire avec la Jordanie, ont quant à eux salué l’opération comme un « exemple de maîtrise opérationnelle et de coordination interservices efficace ». Ils ont proposé d’organiser un forum régional sur la lutte contre le terrorisme à Abou Dhabi, en y conviant les ministres de l’Intérieur des pays du Levant.

Du côté occidental, les États-Unis ont exprimé leur soutien à la Jordanie, qualifiée de « partenaire stratégique majeur dans la lutte contre l’extrémisme violent ». Le Département d’État a également mentionné « sa préoccupation quant à l’usage de certains territoires comme base arrière de formations extrémistes », sans citer explicitement le Liban, mais en laissant entendre que la vigilance serait renforcée.

La position stratégique de la Jordanie et ses préoccupations sécuritaires

La Jordanie, en tant qu’État pivot entre le Levant et la péninsule Arabique, est extrêmement sensible à toute tentative de déstabilisation. Entourée de foyers de tension — Syrie au nord, Irak à l’est, Israël et la Palestine à l’ouest — le royaume hachémite a toujours misé sur une approche sécuritaire centralisée, adossée à des alliances militaires solides, notamment avec les États-Unis, le Royaume-Uni et les monarchies du Golfe.

La cellule démantelée par les autorités jordaniennes révèle une transformation du type de menace auquel le pays est confronté. Il ne s’agit plus uniquement de combattants enracinés dans une idéologie globalisante, comme celle de Daech, mais de profils mixtes : activistes politiques issus d’un islamisme organisé, techniciens aguerris formés à la fabrication de drones ou à la guerre électronique, et jeunes radicalisés issus des milieux urbains précaires.

Ce nouveau profil correspond à ce que les analystes désignent comme la « seconde génération post-califat ». Il s’agit d’individus qui n’ont pas nécessairement combattu sur les fronts syriens ou irakiens, mais qui ont hérité d’une culture opérationnelle via les réseaux numériques, les diasporas radicalisées et des circuits d’apprentissage dispersés. Leur dangerosité réside dans leur autonomie stratégique, leur capacité de dissimulation, et leur faculté à articuler plusieurs causes : lutte contre l’autoritarisme, rejet de l’Occident, solidarité islamique, antisionisme.

Face à cette réalité, les services jordaniens ont revu leur doctrine de sécurité intérieure. Ils investissent désormais dans l’analyse comportementale, la surveillance algorithmique des plateformes numériques, et le renforcement des unités spéciales urbaines. L’arrestation de la cellule s’inscrit dans cette mutation stratégique, centrée sur la neutralisation précoce des menaces et la dissuasion symbolique.

La dimension libanaise de l’affaire a donc été perçue, à Amman, comme une alerte sur la persistance de « zones grises » dans l’environnement immédiat du royaume. Si les autorités jordaniennes n’accusent pas directement le gouvernement libanais de complaisance, elles l’invitent à une reprise sérieuse du contrôle territorial et à un alignement sur les standards régionaux en matière de lutte contre le terrorisme.

Le dilemme du Liban : neutralité sécuritaire ou mise sous pression ?

L’éclatement de l’affaire de la cellule jordanienne place le Liban dans une situation diplomatique inconfortable. D’un côté, les autorités veulent préserver leur position de partenaire fiable et coopératif au sein du monde arabe. De l’autre, elles doivent composer avec un paysage interne fragmenté, où les lignes de souveraineté sont souvent brouillées par la présence de groupes armés, de camps autonomes, et de zones à administration parallèle.

Cette ambiguïté structurelle est au cœur du dilemme libanais : revendiquer une neutralité sécuritaire tout en tolérant, dans les faits, des activités sur son sol qui échappent au contrôle de l’État. Ce double discours, parfois nécessaire pour éviter l’explosion, devient intenable lorsque des affaires internationales éclatent. La réaction jordanienne oblige donc le Liban à sortir de l’ambiguïté, du moins dans ses déclarations officielles.

Pour Nawaf Salam, cette situation est d’autant plus délicate qu’elle interfère avec sa stratégie de repositionnement régional. Depuis son entrée en fonction, il cherche à faire du Liban un acteur de coopération et non un facteur de déstabilisation. Cette affaire pourrait affaiblir ses efforts, à moins qu’il ne parvienne à transformer cette crise en opportunité, en prouvant sa capacité à contenir les menaces internes et à réaffirmer l’autorité de l’État.

D’un point de vue institutionnel, cette crise pourrait accélérer plusieurs chantiers de réforme restés en suspens : modernisation du renseignement, clarification des prérogatives entre forces armées et sécuritaires, et adoption d’une loi sur les activités paramilitaires. Mais ces réformes se heurtent à des résistances profondes, notamment de la part de groupes politiques qui craignent de voir leur influence diminuée dans un contexte de recentralisation sécuritaire.

Fractures idéologiques : Frères musulmans, Hezbollah et instrumentalisation des causes

L’affaire jordanienne met également en lumière la porosité idéologique entre différents courants islamistes opérant dans la région. Si la cellule arrêtée était directement affiliée aux Frères musulmans, ses liens opérationnels avec des groupes chiites libanais interpellent. Cette transversalité idéologique brouille les lectures traditionnelles : on n’est plus dans un affrontement entre écoles théologiques ou projets politiques distincts, mais dans une coopération ponctuelle basée sur des intérêts partagés.

Pour les Frères musulmans, très affaiblis sur le plan régional après leur mise en échec en Égypte et leur marginalisation dans le Golfe, l’option subversive semble être redevenue un outil d’existence. Leur présence résiduelle en Jordanie, au Liban et à Gaza, combinée à leur capacité d’adaptation technologique, leur permet de réactiver des réseaux dormants.

Le Hezbollah, de son côté, nie toute implication dans cette affaire. Officiellement, le parti affirme que ses opérations sont strictement limitées à la défense du territoire libanais et à son rôle régional dans le cadre de l’axe de résistance. Mais les services de renseignement régionaux soupçonnent certaines unités techniques proches du mouvement de former, voire d’armer, des individus appartenant à d’autres sensibilités, dans une logique de coordination tactique anti-occidentale.

Les implications pour la stabilité du Liban

Le dossier jordanien ravive au Liban un vieux spectre : celui de l’exportation de la violence. Historiquement, le territoire libanais a souvent servi d’arrière-base à des conflits régionaux, qu’il s’agisse des factions palestiniennes dans les années 1970, des groupes islamistes post-2003, ou encore des guerres de renseignement pendant la guerre en Syrie. Le démantèlement d’une cellule opérationnelle en Jordanie, formée en partie au Liban, renforce cette perception de vulnérabilité chronique.

L’impact est d’abord diplomatique : plusieurs chancelleries redoutent que le Liban ne puisse plus garantir un contrôle effectif de son territoire, en particulier dans les zones frontalières. Cette inquiétude se traduit par une hésitation croissante à investir dans des projets de coopération sécuritaire ou de reconstruction, faute de garanties suffisantes sur la gouvernance et la souveraineté.

Sur le plan intérieur, cette affaire renforce la pression sur les services de sécurité libanais, déjà soumis à des contraintes budgétaires et opérationnelles sévères. L’armée libanaise, qui reste l’un des rares piliers institutionnels crédibles, se voit contrainte d’élargir ses missions, sans renfort matériel significatif. La direction des renseignements militaires, les Forces de sécurité intérieure et la Sûreté générale doivent coordonner leurs efforts dans un contexte de méfiance mutuelle, hérité de décennies de politisation.

Mais c’est surtout sur le terrain social que le choc est le plus profond. Dans les quartiers marginalisés et les camps, cette affaire peut alimenter un sentiment de stigmatisation. Nombre d’habitants redoutent un durcissement des contrôles, une surveillance accrue, voire une répression arbitraire. Ce risque de basculement entre légitime sécurité et abus d’autorité est une ligne de crête que les autorités devront gérer avec prudence, sous peine de provoquer l’effet inverse à celui recherché.

Plus largement, la stabilité du Liban repose désormais sur un équilibre précaire entre contrôle et inclusion. Il ne s’agit pas seulement de surveiller et de punir, mais de proposer un projet politique et économique capable de contenir les frustrations et d’offrir une alternative aux dérives radicales. C’est dans cette optique que le traitement du dossier jordanien doit s’inscrire : non comme une simple réponse sécuritaire, mais comme un test de souveraineté et de gouvernance à long terme.

Vers une doctrine régionale de prévention concertée

À la lumière de cette affaire, plusieurs États de la région évoquent la nécessité de construire une approche commune en matière de prévention de l’extrémisme violent. L’idée serait d’aller au-delà de la coopération bilatérale ou de l’échange ponctuel de renseignements, pour bâtir une doctrine sécuritaire concertée. Celle-ci reposerait sur quatre piliers : la surveillance technologique partagée, la coordination judiciaire, la formation des unités antiterroristes, et la déradicalisation communautaire.

Une telle doctrine impliquerait un investissement conjoint dans des centres d’analyse régionaux, la création de bases de données interconnectées, et des cycles de formation croisés entre les forces de sécurité de différents pays arabes. Le Liban pourrait y trouver une opportunité : celle de s’intégrer à un dispositif multilatéral qui renforcerait à la fois sa légitimité institutionnelle et ses capacités techniques.

Mais cette perspective suppose aussi une clarification stratégique. Le pays devra trancher entre deux postures : celle d’un État pleinement intégré à la lutte régionale contre les réseaux islamistes, ou celle d’un terrain tampon, tolérant certaines zones d’ombre pour préserver des équilibres internes. Le premier choix implique des réformes douloureuses mais structurantes ; le second perpétue l’ambiguïté et accroît le risque d’isolement.

Les signaux envoyés par le gouvernement, notamment par Nawaf Salam et Joseph Aoun, laissent entendre une volonté de bascule vers un modèle de centralisation. Les déclarations officielles insistent sur le refus de toute complaisance et sur l’importance d’un monopole étatique de la force. Mais entre le discours et la mise en œuvre, le chemin est semé d’embûches : pressions communautaires, blocages parlementaires, inertie administrative, et interférences étrangères.

Le démantèlement de la cellule en Jordanie agit comme un catalyseur. Il oblige le Liban à sortir d’un certain confort stratégique basé sur la distance. Désormais, c’est au cœur même de son territoire que se jouent des dynamiques régionales complexes. La réponse à ce défi ne pourra être que systémique, graduelle, mais surtout assumée.