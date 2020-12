Moins d'une minute de lecture

La valeur de la livre libanaise continue a s’effondrer ce mardi au marché noir, avec un taux de change de 8 400 LL/USD à l’achat et de 8 450 LL/USD à la vente, sur fond de désaccord toujours plus importants entre la présidence de la république et le premier ministre désigné Saad Hariri quant à la prochaine formation du cabinet.